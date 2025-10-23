Agua de calidad, en cantidad y conforme a los estándares sanitarios para el medio rural zamorano

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha visitado hoy la localidad de San Miguel de la Ribera para comprobar el estado de la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) compacta, que se pondrá en funcionamiento próximamente y que, entree otras cosas, permitirá garantizar el suministro de agua de calidad a los vecinos del municipio.

Acompañado de la alcaldesa de la localidad, Raquel Pascual Blanco, y de los diputados Manuel Martín Pérez y Maribel Escribano Hernández, el presidnete de la institución provincial zamorana ha reafirmado su compromiso con los municipios de la provincia para garantizar el acceso a un agua de calidad y en cantidad, además de segura y conforme a los estándares sanitarios, "especialmente -apuntaba- en aquellas localidades que presentan problemas de abastecimiento o contaminación natural de acuíferos".

La actuación se ha ejecutado con cargo al Convenio Tipo Plan de Emergencia. Para actuaciones a realizar en los sistemas de abastecimiento o red de saneamiento de la Diputación Provincial de Zamora en colaboración con el Ayuntamiento de San Miguel de la Ribera.

El Plan de Emergencia para el Abastecimiento de la Diputación de Zamora financia actuaciones encaminadas a garantizar el suministro de agua y a dar una respuesta inmediata ante episodios de desabastecimiento, puntos de consumo, averías o contaminación en la fuente.

La Diputación de Zamora ha aportado 38.000 euros, lo que supone el 78,67 por ciento del coste total de la actuación, mientras que el Ayuntamiento de San Miguel de la Ribera ha contribuido con 10.300 euros, hasta alcanzar un presupuesto total de 48.300 euros.

La nueva instalación responde a la problemática existente por la presencia de nitratos en el agua de consumo procedente del pozo de captación, y tiene como finalidad asegurar que el agua suministrada cumpla con todos los parámetros exigidos por la normativa sanitaria, manteniendo los niveles de nitratos por debajo de los 50 mg/l establecidos como límite.

Con una población de 285 habitantes, según recoge la memoria del proyecto, el nuevo sistema está diseñado para atender un consumo máximo de 200 metros cúbicos diarios en los meses de verano.

La planta compacta de filtración incorpora todos los elementos necesarios para su funcionamiento automático, salvo el relleno manual de sal, y permitirá obtener un volumen de agua filtrada entre regeneraciones de 143 m³, con un consumo de sal de 125 kilogramos por ciclo.

El caudal total de agua potable producido, resultado de la mezcla del agua tratada con agua cruda, asciende a 420 m³.

Asimismo, se ha procedido al traslado del depósito de cloro y la bomba dosificadora al interior de la nueva instalación, ya que el agua que llega al filtro reductor de nitratos no puede contener cloro.

La ETAP está instalada en un edificio prefabricado en acero galvanizado, con recubrimiento en panel sándwich de 35 mm y unas dimensiones de 4 metros de largo, 2,2 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Dispone de puerta de acceso, rejillas de ventilación y un completo equipo hidráulico de tuberías de PVC, válvulas de corte y retención, caudalímetros, abrazaderas, contadores de agua y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Faúndes afirmaba que la obra está ya recibida y se pondrá en funcionamiento próximamente, garantizando el abastecimiento de agua de calidad a los vecinos del municipio.

La alcaldesa, por su parte, mostraba su agradecimiento a la Diputación por la "rapidez y eficacia" con la que se ha actuado para dar solución al grave problema de abastecimiento que sufrió la localidad, así como su olaboración desde el primer momento para resolver una situación que preocupaba enormemente a los vecinos de esta zona de la provincia.

"Faúndez es el primer presidente de la Diputación que visita San Miguel de la Ribera en los últimos 25 años, un gesto que demuestra su cercanía con los pueblos pequeños y sus necesidades reales”, destacaba Raquel Pascual.