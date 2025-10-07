El alcalde socialista de León reivindicación la autonomía leonesa "por dignidad y justicia"

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha defendido este martes la autonomía leonesa por derecho y justicia y ha lamentado que tanto su partido como el PP "no entiendan a la ciudadania, los deseos y los anhelos de los leoneses".

El Auditorio Ciudad de León ha acogido un acto, titulado ‘León nos necesita’, organizado por la Asociación Cultural de Estudios Leoneses y Unidad Leonesa.

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, adalid de la consecución de la autonomía propia para esa provincia, ha trasladado en el encuentro su experiencia para conseguir una Comunidad uniprovincial, un acto que en el que las dos organizaciones impulsoras del evento han visto en Cantabria un ejemplo para León.

En declaraciones a los periodistas minutos antes de comenzar el acto, Revilla ha afirmado que su papel en el mismo es "explicar cómo se consiguió la autonomía de Cantabria, un territorio que había perdido su nombre en el siglo VIII".

"Hoy es una autonomía consolidada y con prestigio y esa autonomía ha sido muy positiva para el desarrollo de nuestra tierra", ha dicho.

Como ejemplo, Revilla ha hablado de la población y ha asegurado que Cantabria pasó de tener 500.000 habitantes a 610.000 y ha lamentado que a León le haya sucedido lo contrario, que haya perdido progresivamente población tras su inclusión en la comunidad autónoma de Castilla y León.

"León tenía más población que Cantabria en ese momento y ahora la ha perdido. Espero que la historia de Cantabria pueda servir aquí", ha explicado, al tiempo que ha añadido que lo importante es "hacer un trabajo previo de mentalización".

Que la cuestión de la autonomía leonesa es "por derecho y por justicia" lo ha apuntado por su parte el alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), que ha lamentado que tanto su partido como el PP "no entiendan a la ciudadania, los deseos y los anhelos de los leoneses".

"Tenemos en común con Cantabria la necesidad, que ya no es un deseo ni un asunto de justicia, sino que es una necesidad el hecho de que León pueda erigirse en comunidad autónoma", ha expresado.

Es una provincia, ha proseguido, "sumamemente extensa y rica" que "no merece el trato que ha recibido ni el desprecio de no haber podido constituirse como comunidad propia dentro del mapa autonómico del Estado".

"El ordenamiento jurídico nos apoya y no se trata de dividir ni de separar sino de vertebrar mucho más una España que ahora mismo no lo está", ha incidido.

El acto ‘León nos necesita’ ha contado también con la participación del empresario berciano José Luis Prada, el veterinario y representante permanente de la FAO en España hasta septiembre, Juan Prieto, la agente forestal Sara Mateos, la presidenta de la Asociación Bierzo Aire Limpio, Elena de la Puente, y el presidente de Acele, Rogelio Blanco