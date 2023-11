La alianza de Alcampo y Too Good To Go evita el desperdicio de más de 44.000 packs de comida en Castilla y León

En su apuesta por la sostenibilidad y como parte de su compromiso por combatir el desperdicio alimentario, Alcampo se ha aliado en Castilla y León con la aplicación Too Good To Go (www.toogoodtogo.es), la mayor app para salvar el excedente de comida de miles de establecimientos y evitar así que productos de última hora sean desperdiciados.

La alianza entre ambas firmas se ha extendido en toda la red de establecimientos con que cuenta Alcampo en Castilla y León. Así, en los 82 hipermercados y supermercados propios de la marca los usuarios, a través de la aplicación Too Good To Go, pueden adquirir Packs Sorpresa de 3,99 euros con una amplia variedad de alimentos, como frutas, verduras, pan, bollerías, carne y otros productos de alimentación que son aptos para el consumo pero que no se han vendido durante la jornada y su vida útil está próxima a finalizar.

La gran respuesta de los castellanos y leoneses ha permitido que, desde su puesta en marcha y hasta el día de hoy, se hayan salvado ya más de 44.000 packs con comida en perfecto estado en las tiendas que la cadena de supermercados posee en la Comunidad. Equivale a haber impedido el desperdicio de más de 44 toneladas de alimentos y evitado la emisión de más de 110.000 kilos de CO2eq, es decir lo mismo que se produce al cargar la batería de 19,4 millones de teléfonos móviles.

Hay que recordar que Too Good To Go es una app móvil en la que supermercados, restaurantes y todo tipo de comercios de alimentación ofrecen cada día Packs Sorpresa de última hora con su excedente diario de comida que los usuarios pueden salvar a precio reducido a través de la aplicación para evitar que se desperdicie.

La alianza entre Alcampo y Too Good To Go arrancó en 2019 con sus establecimientos en Madrid. La buena acogida ha motivado que la colaboración se haya extendido a los más de 400 centros y tiendas que Alcampo dispone en todo el país, consiguiendo salvar ya más de 540.000 packs de comida. Esto equivale a haber evitado ya el desperdicio de más de 540 toneladas de alimentos y evitado la emisión de más de 1.350 toneladas de CO2eq.