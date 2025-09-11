Arranca el Ciclo de Recitales y Música de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid

Este domingo 14 de septiembre comienza el IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara para la temporada 2025-26 del Centro Cultural Miguel Delibes, que cuenta con un programa de diez recitales hasta el mes de mayo del próximo año. Y lo hace por todo lo alto, a las 19:30 horas en la Sala de Cámara, con la participación de la violinista Midori, natural de Osaka y convertida en una de las grandes figuras del violín internacional, que ya conoce el Centro Cultural Miguel Delibes, tras su participación junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la temporada 2022/23.

Midori es reconocida por su virtuosismo y su defensa de la música como herramienta social gracias a su proyecto Midori & Friends. La artista, natural de Osaka, ofrecerá un recital junto al pianista Özgür Aydin, con quien colabora regularmente, para presentar un programa que recorre una panorámica de la literatura para violín y piano escrita durante el siglo XIX y su evolución hacia la modernidad, con la refinada Sonata para violín y piano n.º 2 de Maurice Ravel, además de varias joyas camerísticas, como Tres romanzas de Clara Schumann, la Sonata para violín y piano n.º 1 en sol mayor ‘Sonata de la lluvia’ de Johannes Brahms y la Sonata para violín y piano n.º 5 en fa mayor ‘Primavera’ de Ludwig van Beethoven.

Diez recitales hasta mayo de 2026

Tras este primer recital, será el turno de la soprano francesa Véronique Gens que presentará, el domingo 26 de octubre, junto al pianista Christophe Manien, una obra maestra de la ópera francesa del siglo XX: La voix humaine, escrita por Francis Poulenc. El 30 de noviembre, la pianista china Zee Zee debuta en el ciclo de Recitales y Música de Cámara del CCMD, junto a un ensemble de la OSCyL, con un programa que plantea un diálogo entre dos figuras clave del romanticismo: Schubert y Liszt.

El 21 de diciembre, el violonchelista español Pablo Ferrández inaugura su residencia artística con el CCMD y la OSCyL en un concierto que ofrecerá junto con un grupo de profesores de la OSCyL, interpretando obras de Beethoven y Chaikovski. El 25 de enero, de nuevo Pablo Ferrández ofrecerá un recital realizado en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, para abordar un exquisito y exigente repertorio para violonchelo solo.

El 8 de febrero, el pianista Kirill Gerstein ofrecerá su primer recital como parte de su residencia con la OSCyL y el CCMD en esta temporada 2025-2026, presentando un programa de marcado carácter romántico y profunda intelectualidad con obras de Liszt y Brahms.

La segunda colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical en esta temporada será el 8 de marzo y estará protagonizada por el Cuarteto Cosmos, uno de los grupos más prometedores de la escena camerística española, que ofrecerá un repertorio con obras de Haydn, Thomas Adès, Purcell y Britten. También en marzo, el día 22, en la tercera coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, Moisés P. Sánchez al piano propone, junto a la violinista Ana María Valderrama y el contrabajista Pablo Martín Caminero, el proyecto Falla imaginado, que rinde homenaje a una de las figuras más universales de la música española en el 150 aniversario de su nacimiento.

El 12 de abril, de nuevo regresa Kirill Gerstein, pianista de una extraordinaria versatilidad que, junto a un ensemble de la OSCyL ofrecerá su última participación como artista en residencia, en un programa que incluye joyas del repertorio clásico y contemporáneo, con obras de Francisco Coll, György Ligeti y W. A. Mozart.

La temporada 2025-2026 del ciclo de Recitales y Música de Cámara llegará a su fin el 17 de mayo, con un broche de oro: el debut del Trío Sitkovetsky en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde ofrecerán un recital con obras de Haydn, Cécile Chaminade y Brahms.

Entradas y abonos a la venta

Los abonos para el ciclo completo están a la venta hasta el próximo sábado 13 de septiembre, con precios entre 112 y 150 euros para los diez recitales, fomentando la fidelización del público a través de descuentos y precios especiales para los abonados de la OSCyL, que cuentan con un descuento de más del 40%. Se contemplan descuentos para los colectivos de mayores de 65 años, desempleados, personas con discapacidad, familias numerosas y menores de 30 años.

Además, se pueden adquirir entradas para cada uno de los recitales, al precio de 20 euros (15 euros para abonados OSCyL y colectivos con descuento), en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes. Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto