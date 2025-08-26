Arroyo de la Encomienda prorroga la vigencia de todos sus carnés de bus gratuitos hasta la completa implantación de la tarjeta Buscyl

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha decidido ampliar la validez de todas sus tarjetas gratuitas de autobús para los trayectos por el interior del municipio, a la espera de que la Junta de Castilla y León pueda garantizar la completa implantación del carné Buscyl, prevista inicialmente para el 1 de septiembre. El alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, explica que la medida adoptada obedece a la “situación de incertidumbre” en la que se encuentran los vecinos.

“Nadie nos garantiza que la nueva tarjeta de transporte vaya a estar enviada y completamente operativa a fecha 1 de septiembre, por lo que se ha optado por mantener todos nuestros carnés gratuitos para no perjudicar a ninguno de los usuarios que actualmente disfruta de estas ventajas”. El convenio vigente entre el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y La Regional (concesionaria del servicio de transporte metropolitano entre el municipio y Valladolid) se extiende hasta el 31 de diciembre y la cuantía económica estipulada incluye hasta cuatro tarjetas gratuitas de autobús, para los trayectos urbanos: menores de 26 años, desempleados, personas con discapacidad (con un grado superior al 33%) y mayores de 60.

“El 8 de septiembre empiezan los colegios, el 15 arrancan los institutos, los entrenamientos ya están en marcha en muchas de las instalaciones deportivas… no podemos permitir que se perjudique a nuestros jóvenes y tengan que empezar a pagar por los trayectos urbanos por culpa de un retraso en el envío de la tarjeta Buscyl.

Lo mismo ocurre con el resto de beneficiarios de los carnés gratuitos de transporte. Cuando la Junta lo tenga todo listo y funcionando como debe, se cancelarán, pero mientras tanto, no”, asevera el alcalde. “Valoramos la decisión de la Junta de Castilla y León de convertir en gratuito el transporte metropolitano, pero en Arroyo vamos a seguir al lado de nuestros vecinos y más allá de la gratuidad, también vamos a mantener todos los servicios extra que se recogen en el convenio entre este Ayuntamiento y La Regional y que son más del doble de los estipulados en la concesión inicial”, añade Fernández Pablos.

La concesión de la Junta para esta línea de bus únicamente incluye 30 servicios diarios, 14 los sábados y diez los domingos y festivos. En virtud del convenio entre el Ayuntamiento de Arroyo y La Regional -y que supone una inversión de 370.000 euros anuales-, ArroyoBus amplía su servicio hasta las 65 expediciones diarias y 29 los sábados, así como la inclusión de los servicios de Búho y Línea Universitaria, y el refuerzo diario durante el curso para el transporte de los dos institutos del municipio.

El alcalde asegura que “Arroyo va a seguir haciendo este esfuerzo económico para ofrecer este servicio de autobús, con independencia de que ahora la Junta lo declare gratuito y asuma el pago de los billetes, pero sin olvidar que más del doble de los autobuses circulan gracias a la aportación económica del Ayuntamiento”.

El inicio de la gratuidad de todo el transporte metropolitano de Castilla y León estaba previsto para este 1 de septiembre, pero la Junta anunció el pasado viernes que la implantación no será completa todavía por lo cual habrá un periodo transitorio en el que convivirán las nuevas tarjetas Buscyl con todos los carnés y tarifas habituales de los títulos de transporte metropolitano. Esta nueva tarjeta Buscyl se puede solicitar online a través de la página web www.buscyl.es o de forma presencial, en las oficinas de registro de la Junta de Castilla y León, previa descarga del formulario en papel a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.