Los Reyes visitarán las zonas afectadas por los incendios en Zamora y León este miércoles 27 de agosto

Ya se sabe cuando visitarán los Reyes las zonas afectadas por los devastadores incendios de este verano. Será desde este miércoles 27 de agosto cuando Don Felipe y Doña Letizia contemplarán de primera mano los efectos del fuego que han arrasado las provincias de Zamora y León.

La visita de Sus Majestades arrancará el miércoles 27 de agosto a las 11,30 horas en el Parque Nacional del Lago de Sanabria. La provincia zamorana ha sido una de las afectadas por los fuegos este verano. Muchos han sido los vecinos que han tenido que ser evacuados. Los últimos un total de 150 hombres y mujeres de Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano, San Ciprián de Sanabria y Coso, del municipio de San Justo, y Escuredo, del municipio de Rosinos de la Requejada.

“El desalojo es por culpa del humo, de momento. La gente está con miedo de que el fuego pase la sierra para este lado porque, ahora, está para la otra parte pero, como pase la sierra, madre mía, se quema Escuredo entero”, advirtió, en declaraciones a la agencia ICAL, el alcalde de Rosinos de la Requejada, Emilio Lorenzo.

“Como se meta en los pinares, eso no se para y llega el fuego hasta Anta de Rioconejos. Eso podría ser espantoso”, subrayó,

De esta forma, cerca de 150 personas, según los datos proporcionados por la Delegación Territorial, han sido evacuadas al albergue provisional instalado en el Centro de Transportes de Benavente. De hecho, los vecinos de San Ciprián acababan, prácticamente, de volver a sus casas el pasado viernes, 22 de agosto, desde el primer desalojo, y los de Rábano, Barrio de Rábano y Coso lo habían hecho una jornada antes.

Además, están cortadas al tráfico la carreteraZA-V-2635, desde San Ciprián hasta Trefacio, y la ZA-P-2661, desde San Justo hasta Rábano y Coso.

Por su parte, la alcaldesa de San Justo, Montserrar Sastre, recordó que el municipio acoge en verano el cuádruple de la población habitual, especialmente en estas fechas, con la celebración de las fiestas. “Por el momento, desalojan como precaución, por el humo, porque el incendio que viene de La Baña está empezando a coger pinos”, explicó a ICAL, mientras trasladaba a una vecina de San Ciprián a una vivienda de la Fundación Persona en El Puente.

Visita a León

Tras visitar el Parque Natural del Lago de Sanabria, Don Felipe y Doña Letizia se trasladarán, a partir de las 14,50 horas a Las Médulas, en la provincia de León, el territorio que ha contabilizado más fuegos en este periodo estival.

El jueves 28 y el viernes 29 de agosto, los Reyes visitarán las Comunidades Autónomas de Galicia y Extremadura, respectivamente.