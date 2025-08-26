Vibra Mahou y Sonorama Ribera celebran Sonorama Day by Vibra Mahou en Aranda de Duero: una iniciativa que celebra la música en directo

La música en directo no termina con el verano, ni Sonorama Ribera se apaga tras los últimos acordes en las plazas de Aranda de Duero. Este año, el espíritu del festival continuará con Sonorama Day by Vibra Mahou, una iniciativa de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, y Sonorama Ribera, la emblemática cita musical arandina. El ciclo llevará a bandas como Despistaos, DJ Nano, Barry B o David Otero a Ciudad Rodrigo, Almazán, Aranda de Duero y Coslada, los días 6, 8, 12 y 20 de septiembre, respectivamente.

Este proyecto nace como resultado de una acción celebrada durante la edición de Sonorama Ribera de 2024 en Aranda de Duero, donde distintas peñas participaron en un concurso para demostrar su amor por Mahou Cinco Estrellas y llevar a sus localidades conciertos especiales.

La propuesta trasladará la esencia del festival a cuatro localidades españolas con conciertos gratuitos de distintos artistas muy vinculados a la cita musical arandina. Experiencias musicales de hasta tres horas de duración que prometen hacer vibrar a los distintos municipios.

El primer concierto será el 6 de septiembre en los Jardines de Bolina de Ciudad Rodrigo (Salamanca), gracias a la victoria de la Peña Álamo Rock. Los artistas protagonistas de este primer encuentro serán DJ Nano, fuerza imparable de la electrónica en España, junto al salmantino DJ Dani Sierra, una de las nuevas promesas del género.

El segundo Sonorama Day by Vibra Mahou será el 8 de septiembre en la zona de la Arboleda de Almazán (Soria), un enclave natural que acoge celebraciones locales y que, en esta ocasión, recibirá a Barry B, una de las nuevas voces más potentes de la escena nacional. El cantante/músico estará acompañado por varios artistas emergentes pertenecientes a la plataforma soriana Harmonii Coaching Music Lab, que combina música y coaching para impulsar el desarrollo artístico y personal de sus bandas. Todo ello gracias a que la Peña Los Circuncindados de Ágreda, que salió victoriosa consiguiendo esta experiencia musical para su localidad.

En tercer lugar, la esencia del festival volverá a Aranda de Duero, el 12 de septiembre, la localidad de origen de la ganadora Peña Txoko. Los guadalajareños Despistaos serán la banda protagonista de la jornada que, con sus himnos como “Cada dos minutos” o “Física o Química”, volverán a conquistar al público arandino tras su gran actuación sorpresa en la última edición de Sonorama Ribera.

Compartirán cartel con la banda arandina Glotón, el grupo de Javier Ajenjo, fundador del icónico festival celebrado en el pueblo. Por último, el ciclo contará con una parada próxima a la capital, concretamente en la explanada del Centro Cultural de Coslada el próximo 20 de septiembre. La Peña Los Sin Fin ha conseguido para su localidad un gran concierto de la mano de David Otero, que bajo el pseudónimo “El Pescao” ha logrado éxitos inolvidables como “Buscando el Sol”, y Calibre 91, la banda madrileña de rock que se abre camino con su gran energía y sonido contundente.