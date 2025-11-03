La Asociación de Amigos de la UCAV convoca la XVII Beca de Investigación y el XI Premio de Innovación Educativa

La Asociación de Amigos de la UCAV (AAUCAV) ha lanzado las convocatorias del curso 2025-2026 para la XVII Beca de Investigación y el XI Premio de Innovación Educativa. Las entregas podrán presentarse de forma individual o en equipo, bajo la dirección de un responsable, con fecha límite del 16 de febrero. El fallo del jurado se efectuará antes del 1 de julio.

La AAUCAV convoca, con el fin de contribuir al perfeccionamiento profesional y científico de post-graduados de la UCAV, la XVII Beca de Investigación, dirigida a los investigadores y doctorandos de esta universidad. El importe de esta beca es de 4.000 euros.

Asimismo, para fomentar la mejora de la calidad educativa en la enseñanza universitaria, reflejando los cambios a los que se enfrenta la sociedad actual, convoca el XI Premio de Innovación Educativa. El personal docente e investigador de la UCAV, mediante un proyecto de innovación educativa, opta a este galardón de 2.000 euros. El proyecto deberá detallar la contribución a la innovación docente de las propuestas.

En ambos casos, las solicitudes deberán contar con un proyecto detallado de la investigación a realizar, una memoria y el currículum vítae de cada uno de los investigadores. Toda la documentación necesaria podrá descargarse desde la web de la UCAV. La entrega deberá dirigirse al Sr. Presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila en la c/ Canteros, s/n, C.P. 05005, Ávila.

La AAUCAV no admitirá solicitudes relacionadas con temas que ya hayan becado, ni proyectos que hayan sido premiados por otras instituciones públicas o privadas. Los trabajos seleccionados deberán completarse en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de concesión.