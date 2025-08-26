El Ayuntamiento de Salamanca desarrolla con gran éxito el programa socioeducativo ‘Al aire libro’ en el parque de los Jesuitas

El Ayuntamiento de Salamanca ha desarrollado durante el mes de agosto en el parque de los Jesuitas el programa socioeducativo ‘Al aire libro’ con el objetivo de fortalecer el vínculo entre lectura y vida familiar en espacios públicos.

Esta iniciativa es un programa de lectura y creatividad en parques y espacios verdes de Salamanca para animar a leer en familia desde la primera infancia. Previamente, el pasado mes de julio, el parque de San Francisco acogió las actividades con gran éxito de participación, tal y como ha destacado esta mañana el concejal de Educación, Luis Sánchez, quien ha compartido con las familias esta jornada lúdico-educativa.

El proyecto de dinamización de esta biblioteca al aire libre consiste en sesiones de cuentacuentos, talleres y actividades de animación a la lectura. La actividad comienza cada día con treinta minutos de lectura inicial de libros para bebés, álbumes ilustrados, cómics y libros informativos.

A continuación, tuvo lugar la sesión de narración y se celebró un taller de creatividad en el que se entrega a cada familia un kit de materiales para que realice la actividad propuesta. Las familias podrán participar en las actividades de ‘Al aire libro’ hasta el viernes 29 de agosto, en horario de 11:30 a 13:30 horas.