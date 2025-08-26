Palencia elegirá las mejores patatas bravas del mundo entre 18 recetas a concurso

El VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas, Palencia Brava 2025, presentó un jurado de excepción para valorar las 18 recetas finalistas que competirán por el título el próximo 29 de septiembre. Este panel, que combina cocineros con Estrella Michelin, influencers gastronómicos de referencia y expertos del sector, incluye una sorpresa que se desvelará el 16 de septiembre junto a los 15 finalistas seleccionados.

El jurado estará compuesto por figuras de la talla de Aarón Ortiz García (Restaurante Kabo, Estrella Michelin y Sol Repsol), conocido por su innovadora cocina navarra; Chef Peña (Sibaritas Klub, Sol Repsol), premiado por su carisma y defensa de la barra como alta cocina; Raúl del Moral, chef formador de la Fundación Escuela Internacional de Cocina; y los influencers Sezar Blue (533K en YouTube) y Charlito Cook (232K en Instagram), ambos prescriptores de tendencias culinarias.

La concejal de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia, Judith Castro, destacó que “contar con un jurado de esta categoría eleva el nivel del concurso y refuerza a Palencia como referente gastronómico. Una de Bravas es cultura, identidad y una plataforma para nuevos talentos y productos locales”.

Por su parte, Aarón Ortiz expresó que para él “es un orgullo formar parte de esta VI edición, un concurso que sigo desde sus inicios y que me ilusiona enormemente”. El productor ejecutivo del concurso, Javier San Segundo, subrayó que este jurado "refleja nuestra apuesta por la tradición, la creatividad y la cultura de barra que emociona en España y más allá”.

El 29 de septiembre, en el Hotel Rey Sancho, los 18 finalistas (15 seleccionados por comité técnico y 3 palentinos de la eliminatoria local) cocinarán en directo. El jurado evaluará viabilidad en barra, salsa, cocción de la patata, sabor, creatividad y presentación. Además, un jurado popular de 10 personas, elegido durante las Rutas Bravistas 2025, dará voz al cliente de barra.

Con 4.500 euros en premios y menciones especiales, Palencia Brava se ha consolidado como el mayor escaparate de las patatas bravas, la tapa más icónica de España. La edición 2025 promete ser un hito en su proyección internacional, impulsando la gastronomía palentina y la creatividad culinaria.