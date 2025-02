El Ayuntamiento de Valladolid incorporará 50 agentes a la plantilla de la Policía Municipal

Un total de 17 nuevos agentes se han incorporado al Cuerpo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, tras haber superado el proceso selectivo de la convocatoria para la provisión de plazas de agentes. Un acto de toma de posesión, que ha tenido lugar en el Consistorio vallisoletano y que ha contado con la presencia del alcalde Jesús julio Carnero, quien ha anunciado que en el presente ejercicio se integrarán 33 más, lo que supondrá un aumento total del 15 por ciento en un año hasta alcanzar los 399.

De los 17 nuevos agentes, 7 corresponden al turno de movilidad y los 10 restantes al turno libre. Hasta la toma de posesión de estos 17 agentes, el Servicio de Policía Municipal contaba con 349 agentes. “Ahora se incrementará hasta un total de 366. A lo que se suman 54 mandos para componer un total de 420 efectivos”, ha explicado el alcalde.

Carnero ha subrayado que “la incorporación de los 17 agentes que acaban de tomar posesión de su plaza supone un importante refuerzo de la plantilla del Servicio de Policía, al aumentar en un 5% el número de agentes (349 a 366). "Cuando tomen posesión en este año los 33 agentes restantes que tienen que realizar el curso de formación básica en la Escuela de Ávila, el total de agentes que se incorporarán en 2025 será de 50, incrementándose así cerca de otro 10% la plantilla de agentes, que pasaría de 366 a 399, lo que hará un total de 50 nuevos agentes este año".

Por otra parte, ha significado que, desde junio de 2023, fecha de inicio del presente mandato, además de los 17 nuevos agentes, han tomado posesión de su cargo 5 agentes más y como ascensos 1 Mayor, 2 Inspectores, 8 Subinspectores y 8 Oficiales (41 plazas), estando previsto para este año que se convoquen las oposiciones de 1 Mayor, 2 Inspectores, 3 subinspectores y 9 oficiales.

En su intervención el alcalde ha agradecido a la Policía Municipal “su imprescindible trabajo, contribuyendo significativamente al bienestar de nuestra ciudad, así como a la convivencia, protección y seguridad de las personas, especialmente en aquellas ocasiones que implican enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones complejas”.

También ha destacado “la vocación de servicio, dedicación, profesionalidad y compromiso con el bien común, con el respeto a los derechos de todos y con la construcción de un entorno más seguro y armónico para cada vecino, de todos y cada uno de los componentes del Cuerpo”.

A este respecto, ha apuntado que el servicio público, y en especial el de la Policía Municipal, “resulta más efectivo con el apoyo y la colaboración de todos, ya que la seguridad es una labor conjunta y una responsabilidad compartida entre la Administración, las fuerzas de seguridad y la ciudadanía. Así, es preciso seguir trabajando de la mano con los vecinos, con las asociaciones locales y con todas las instituciones, protegiendo tanto a los individuos como al colectivo”.

Para finalizar, el alcalde ha asegurado que “la labor policial es esencial y de gran importancia para la calidad de vida de todos los ciudadanos. Desempeñan un papel crucial. Son, por tanto, el contacto más directo y próximo de la seguridad pública y son los guardianes de la confianza, el apoyo y la tranquilidad de nuestros vecinos”.

Dimisión de García-Gallardo

Por otra parte, Jesús Julio Carnero, deseó “todo lo mejor” al exportavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, tras dejar su acta de parlamentario autonómico y todos sus cargos en el partido.

En declaraciones recogidas por Ical, Carnero recordó que compartió con García-Gallardo gobierno en la Junta de Castilla y León tras el pacto entre PP y Vox después de las elecciones autonómicas de 2022, y hasta que Carnero se convirtió en alcalde de Valladolid después de los comicios locales de 2023, por lo que deseó que “en lo personal, le vaya bien”.

También, y en relación a las discrepancias mostradas en los últimos meses por las opiniones que García-Gallardo expresó en relación a la población del barrio de las Delicias de Valladolid, Carnero señaló que no comparte esas declaraciones, pero que la decisión de García-Gallardo de dejar todas sus responsabilidades públicas en Vox “es algo que le corresponde única y exclusivamente a Vox”.

En ese sentido, incidió en que prefiere no entrar “en valoraciones de las circunstancias, cuestiones o vicisitudes que le acontecen a otros partidos políticos” que no sean el suyo, el PP, puesto que “son cuestiones internas y no tengo nada que valorar”.

Incidió, por último, en ello cuando fue preguntado por si esta decisión, así como la expulsión de los procuradores Javier Teira y Ana Rosa Hernando de las filas de Vox, pudiera afectar a los tres concejales de este partido que son sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid: “Son cuestiones internas de partido, no he entrado nunca y no voy a entrar ahora”.