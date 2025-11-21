El Ayuntamiento de Valladolid inicia la contratación de las obras de remodelación de las cubiertas del Polideportivo Pisuerga que acabarán con un problema histórico

El Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha dado luz verde, en una sesión extraordinaria y urgente, al inicio de la licitación de las obras de remodelación de las cubiertas de Polideportivo Pisuerga, que acabarán con el problema histórico y estructural que ha padecido esta instalación, desde hace 40 años.

El objeto de este contrato, impulsado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes, se basa en la necesidad de sustituir la cubierta del Polideportivo Pisuerga, por los problemas de estanqueidad que padece en la actualidad, y que con la persistencia de filtraciones pueden afectar a elementos estructurales o de cerramiento que incrementarían el coste futuro de reparación.

Esta intervención se llevará a cabo en un total de sobre 6.889 m² y consistirá en una sobrecubierta con paneles tipo sándwich. La actuación se enmarca en las competencias municipales de mantenimiento y equipamientos públicos y el presupuesto base de licitación asciende a 1.073.555 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución es de 16 semanas.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha señalado que el equipo de Gobierno ha dado hoy un paso definitivo para solventar un problema histórico”, con el inicio de la contratación de esta actuación, que “es absolutamente prioritaria para el Ayuntamiento, pero sin perder de vista que las necesidades de la FMD son muchas y también es necesario acometer a la mayor brevedad posible, por ejemplo, la remodelación de las cubiertas de Canterac”.

Se ha recurrido al procedimiento abierto simplificado, conforme se establece en el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), con tramitación urgente, con el fin de garantizar la estanqueidad de la cubierta y restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad de la instalación, y anticipada, para así agilizar los trámites dada la urgencia de la tramitación del expediente.

Antecedentes

Tras los más de 40 años de antigüedad del citado polideportivo, las innumerables reparaciones puntuales realizadas a lo largo de estos años en la cubierta y los evidentes problemas de estanqueidad padecidos en la actualidad, en octubre de 2024, la Fundación Municipal de Deportes solicitó estudio técnico a INCIDEC Ingeniería y Arquitectura S.L. para el diagnóstico, detección de patologías y propuesta de intervención en dicha cubierta.

El 21 de febrero de 2025, se emitió un informe técnico que concluyó la necesidad de sustituir la cubierta al completo, al no caber ya más reparaciones puntuales sobre la existente. Para ello se planteó la redacción del proyecto de ejecución correspondiente.

Según decreto 2025/148 del 29 de abril de 2025, se adjudicó la redacción del proyecto de sustitución de esta cubierta a 1ª Ingenieros S.L. El pasado 24 de julio fue entregada la primera versión del mismo y en la fase de supervisión se detectaron varias deficiencias que debían ser subsanadas, de manera que la versión definitiva del proyecto se entregó el 5 de noviembre. El día 7 de noviembre se emitió el informe de supervisión favorable.

Intervención previa

El polideportivo acoge de forma habitual entrenamientos y competiciones de baloncesto, fútbol sala y otras disciplinas, y hay determinadas actividades deportivas que no se pueden trasladar a otras instalaciones, dadas las singularidades que posee el Pisuerga. Por este motivo, se ha llevado a cabo en días pasados una actuación localizada sobre unos 600-800 metros de la cubierta, con una imprimación de pintura plastificada, que pueda paliar, o al menos minimizar, alguna de estas goteras.

En previsión, la opción del polideportivo Pilar Fernández ya es cierta para el baloncesto una vez se ha instalado un juego de canastas oficiales y se han realizado una serie de actualizaciones.