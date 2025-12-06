El bar con más botellas de Gin MG está en esta preciosa ciudad española

España es ciudad de museos. Todo el mundo conoce el del Prado en Madrid, el Guggenheim de Bilbao o el Nacional de Escultura de Valladolid. Pero no hace falta que sean enormes centros culturales, para que también a otros establecimientos se les pueda considerar un auténtico museo. Es el caso de un emblemático bar de una preciosa ciudad española que reúne el mayor archivo histórico de botellas de Gin MG fuera de la destilería.

Cada vez está más de moda el denominado “tardeo” que no es otra cosa, que en vez de salir a tomar algo por la noche a las discotecas y bailar hasta altas horas, los hombres y mujeres de más edad prefieren quedar con los amigos después de una comida y tomar una copa, en el que normalmente la ginebra suele ser el rey.

Desde sus orígenes más tempranos en la Edad Media, la bebida ha evolucionado de una medicina herbal a un objeto de comercio en la industria de los licores espirituosos. La ginebra se desarrolló a partir del destilado neerlandés jenever y se hizo popular en Gran Bretaña (particularmente en Londres) cuando Guillermo de Orange se convirtió en el rey Guillermo III de Inglaterra, según señala Wikipedia.

La ginebra contemporánea se produce de diferentes maneras, a partir de una amplia gama de ingredientes herbales, dando lugar a una serie de estilos y marcas distintas. Después del enebro, la ginebra tiende a ser aromatizada con botánicos / herbales, de especias, flores o frutas o, a menudo, una combinación de estos. Se consume con más frecuencia en mezcla con agua tónica.

Gin MG

En la actualidad hay numerosas marcas de ginebra, pero una de las que cuenta con una mayor tradición en España es “MG”. Elaborado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) desde hace más de siete décadas, Gin MG es la mejor elección para disfrutar del verdadero sabor de un Gin & Tonic en compañía.

Este destilado, preparado con productos 100% naturales, es una de las primeras ginebras fabricadas en nuestro país desde mediados del siglo pasado. Creada por Manuel Giró en 1940, Gin MG ha sabido conservar su esencia y comprometerse con la tradición, educando así al consumidor en el “Perfect Serve”: gin + tonic + twist de limón + hielo.

Su preparación, destilada de manera manual en alambiques de cobre siguiendo el estilo London Dry Gin, está pensada para consumir en bares o en la comodidad de casa, disfrutando de su frescura y sabor sin aditivos ni artificios. Gin MG es una marca de corte clásico y de proximidad, con un color limpio, auténtico y transparente.

Bar Chelsea

Pues bien el establecimiento con mayor número de botellas de MG de España (únicamente superada por el archivo histórico de la propia destilería en Vilanova i la Geltrú), es el Bar Chelsea de León. Hay bares que sirven copas y hay bares que guardan historias. El Bar Chelsea, situado en León, ha logrado un hito singular en la gastronomía nacional: convertirse en el poseedor de la mayor colección de botellas de Gin MG de nuestro país.

Lo que nació como una relación basada en la confianza con Marcos e Irene, el alma del Chelsea, ha evolucionado hasta convertir su local en el hogar de Gin MG. Más que un punto de venta, el Chelsea es hoy un templo donde no solo se sirve Gin MG, sino que se celebra y se vive su cultura.

Los clientes que cruzan las puertas del Chelsea no solo encuentran un Gin & Tonic perfectamente ejecutado; se encuentran con una exposición que repasa la evolución gráfica y de producto de la marca. La colección incluye botellas descatalogadas, ediciones especiales y formatos que ya no se encuentran en el mercado, convirtiendo las estanterías del bar en un pequeño museo de la historia del diseño y la destilación española.

Con esta colección única y su atmósfera con good vibes, el Bar Chelsea, que se enorgullece de su concepto de pub inglés y de ser el poseedor de la mayor colección privada de botellas de Gin MG en España, se posiciona como una parada obligatoria para los amantes del Gin & Tonic de verdad y los curiosos de la historia de las marcas españolas.

Ubicado en el corazón de León, Chelsea British Bar es más que un pub; es un punto de encuentro que ofrece una experiencia nocturna única, recreando la atmósfera acogedora y auténtica de los pubs más sofisticados del Reino Unido. Su concepto de Pub Inglés ha sido cuidadosamente seleccionado, desde la decoración hasta la música, para crear una atmósfera única y vibrante.

Es un lugar perfecto para disfrutar de eventos privados, conciertos en directo, sesiones de DJ y fiestas temáticas, todo ello acompañado de una amplia variedad de bebidas de calidad. El Chelsea se vende a sí mismo como el destino ideal para quienes buscan una tarde o noche tranquila con amigos, o una celebración animada, garantizando una experiencia nocturna emocionante y única en la ciudad.