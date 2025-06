El "Bisbal" zamorano que reparte suerte con más gracia e ilusión de España

Quien se acerque por la Plaza Mayor de Zamora, junto a una de sus farolas, podrá encontrar cada día a un personaje singular, icono e ídolo de masas para los zamoranos y peculiar donde les haya, que se suele hacer viral por la curiosa forma que tiene de repartir suerte y esperanza entre los viandantes que se acercan a su puesto a comprar un cupón de lotería.

Se llama Juan Carlos y se apellida Manzano, pero en Zamora todos le conocen como "Bisbal", el lotero de la ONCE más famoso de España por la alegría y cercanía que transmite, lo que le ha hecho ganarse el cariño de la gente, pero también por sus llamativos y curiosos disfraces.

Este hombre es popularmente conocido por cómo se viste y se carateriza para llamar la atención de los caminante, al que siempre lograr sacar una sonrisa. Algo que no viene mal ni está de más teniendo en cuenta la que está cayendo en España en lo político, con la corrupción que asola a Sánchez y el PSOE, o en el mundo, con cada vez más conflictos armados que están poniendo en jaque la estabilidad mundial.

De hecho, "Bisbal" tan pronto se viste de náufrago y prepara al lado de su farola en el ágora de Zamora una pequeña isla en la que no falta ni "Wilson" -la famosa pelota de fútbol que acompañó a Tom Hanks en la gran película que describe la supervivencia de Chuck Noland, un empleado de FedEx, en una isla desierta del océano Pacífico durante varios años-, como se disfraza con un cocorazón en San Valentín o de legionario en los mercados medievales.

Su vestuario es muy amplio y siempre busca alguna vinculación con algún acontecimiento en la ciudad o efeméride. Tal es así, que se la he visto vendiendo los cupones y productos de la ONCE con un traje de mosntruo el día de Halloween, el 31 de octubre; de ratón comiendo queso durante la Feria Internacional del Quesos "Fromago" que acoge Zamora; también de bañista con piscina hincahble incluida con la llegada del verano; e incluso con un traje color arco iris como guiño al colectivo gay durante el Día del Orgullo; y, como no, vestido de cofrade en Semana Santa, donde los zamoranos pueden presumir de contar con una Pasión de interés turístico internacional.

También se ha disfrazado de apicultor para rendir homenaje a la feria de la miel; de botijo durante la Feria de Cerámica y Artesanía; del duende Grinch, todo de verde; o de albañil durante el 1 de mayo, Día del Trabajador, con casco y todo.

Más recientemente, coincidiendo con las fiestas de San Pedro, se ha visto a Juan Carlos en su farola vestido para la ocasión, sumándose al ambiente festivo con un atuendo especial qen el que se mostraba a la gente como Simón Pedro, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret y pescador de oficio en el mar de Galilea.

Todo un abanico de personajes y profesiones con las que no pasa desapercibido y que ha convertido en tradición. Tal es así, que lo raro es verle ataviado con ropa de calle normal.

Y es que entre sus motivaciones no solo está la de vender cupones y repartir suerte, siempre que pueda, sino trasladar ilusión y buenos deseos para la ciudad. y, sobre todo, ayudar y echar una mano a quien la necesite, según cuentan vecinos que le conocen bien, y siempre con una sonrisa en la boca y un gesto amable y conciliador.