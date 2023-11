La borrasca "Ciarán" pone en alerta este jueves 2 de noviembre a toda Castilla y León

La borrasca "Ciarán" no va a dar respiro a los castellanos y leoneses. La lluvia y las fuertes racha de viento van a ser protagonistas durante todo este jueves 2 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado un aviso de una alerta naranja en toda la Comunidad, por rachas de viento que podrían alcanzar entre los 90 y los 100 kilómetros por hora. Las únicas excepciones tendrán lugar en la comarca del Bierzo, sur de las provincias de Ávila y Salamanca y Condado de Treviño, en aviso amarillo.

Este fenómeno dejará fuertes rachas de viento y lluvia en gran parte de la Península Ibérica. El aviso de la Aemet comienza a la medianoche de este jueves 2 de noviembre y se prolongará hasta las ocho de la mañana en el norte de la Comunidad como la Cordillera Cantábrica de Burgos, Palencia y León; el norte de Burgos; la Meseta de León y la comarca de Sanabria (Zamora). En el resto de Castilla y León, la alerta durará hasta las 20 horas, salvo en la Ibérica de Burgos y Soria y en la Meseta de Palencia, Valladolid y Zamora, que llegará hasta el mediodía.

Además, la Aemete ha establecido avisos amarillos por acumulación de lluvia en la zona noroeste de la Comunidad y en los sistemas Central e Ibérico. Estas acumulaciones pueden ser de hasta 40 litros en 12 horas en algunos puntos del noroeste y de 15 litros en una hora en los sistemas Central e Ibérico. En cuanto a la cota de nieve, se encuentra entre los 1.000 y los 1.300 metros en el norte y los 1.200 y 1.400 metros en el sur, sin que se prevean acumulaciones importantes.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior recomienda a la población mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos. Ante lluvias intensas, aconseja disminuir la velocidad cuando se conduce un vehículo y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua; circular preferentemente por carreteras principales y autopistas; tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos y evitar zonas inundables; no atravesar con un vehículo ni a pie los tramos inundados; alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados y asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse Además, la Aemet prevé otra borrasca similar a "Ciarán" que recorrerá la Península el próximo fin de semana.

Cierre de parques en Ponferrada

Ante esta situación, el Ayuntamiento de la capital de El Bierzo, Ponferrada, que preside Marco Antonio Morala, ha tomado la decisión, con acierto, de cerrar los parques de la ciudad, previsiblemente hasta el domingo, día 5 de noviembre, ante la alerta amarilla decretada por condiciones climáticas adversas y la previsión de rachas de viento de 50 kilómetros por hora.

Ante esta situación de alerta, que se extenderá hasta el sábado, el Servicio de Bomberos de Ponferrada recomendó a la población que “sea prudente y no se exponga innecesariamente”, así como que en su vivienda revise los anclajes de los elementos fijados en el exterior, asegure puertas y ventanas, permanezca lejos de las ventanas con cristales.

Respecto a los ciudadanos que se puedan encontrar en la calle cuando se produzcan las fuertes rachas de viento, los bomberos aconsejaron que no se protejan en zonas próximas a muros, tapias o árboles, no circulen debajo de anuncios publicitario o andamios, no toquen cables ni postes del tendido eléctrico. En el caso de que se encuentren condiciendo, recomendaron “asegurar las manos sobre el volante y reducir la velocidad” y no quedarse dentro de su coche, sino que busquen refugio en lugar seguro o, si es preciso se metan debajo de él.