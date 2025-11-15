El tiempo
La borrasca Claudia arreciará hoy en estas tres provincias de Castilla y León, según la Aemet
Además de lluvias se esperan también fuertes rachas de viento
La borrasca Claudia continúa protagonizando una jornada más en Castilla y León, aunque en las últimas horas ha ido perdiendo intensidad de manera progresiva. Unas precipitaciones que en el día de ayer se notaron de manera notable en el Sistema Central y el sur de Ávila y Salamanca.
Y para hoy se espera un repunte en estas zonas, pudiendo alcanzarse hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Estas serán las zonas más afectadas a lo largo de este sábado:
- Sistema Central de Ávila: Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. Se esperan acumulados durante el sábado entre 150 y 200 mm en zonas altas preferentemente.
- Sur de Ávila: Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. Se esperan acumulados durante el sábado entre 150 y 200 mm en zonas altas preferentemente.
- Sistema Central de Ávila; Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
- Sur de Ávila: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
- Sistema Central de Salamanca: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Continuación de las precipitaciones del día anterior.
- Sur de Salamanca: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Continuación de las precipitaciones del día anterior.
- Sistema Central de Segovia: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.
La predicción de la Aemet para hoy señala que habrá "cielos nubosos o cubierto, con precipitaciones débiles generalizadas, que podrán ser más intensas y persistentes en zona de montaña, preferentemente en el Sistema Central".
No se descarta ocasionalmente alguna tormenta en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas de montaña.
Las temperaturas mínimas y máximas en las capitales serán las siguientes:
- Ávila:5/11
- Burgos:7/15
- León:7/12
- Palencia:7/14
- Salamanca:9/13
- Segovia:7/12
- Soria:7/13
- Valladolid:8/14
- Zamora:9/14
