La borrasca Claudia arreciará hoy en estas tres provincias de Castilla y León, según la Aemet

La borrasca Claudia continúa protagonizando una jornada más en Castilla y León, aunque en las últimas horas ha ido perdiendo intensidad de manera progresiva. Unas precipitaciones que en el día de ayer se notaron de manera notable en el Sistema Central y el sur de Ávila y Salamanca.

Y para hoy se espera un repunte en estas zonas, pudiendo alcanzarse hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Estas serán las zonas más afectadas a lo largo de este sábado:

Sistema Central de Ávila: Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. Se esperan acumulados durante el sábado entre 150 y 200 mm en zonas altas preferentemente.

Sur de Ávila: Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. Se esperan acumulados durante el sábado entre 150 y 200 mm en zonas altas preferentemente.

Sistema Central de Ávila; Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.

Sur de Ávila: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.

Sistema Central de Salamanca: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Continuación de las precipitaciones del día anterior.

Sur de Salamanca: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. Continuación de las precipitaciones del día anterior.

Sistema Central de Segovia: Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm.

La predicción de la Aemet para hoy señala que habrá "cielos nubosos o cubierto, con precipitaciones débiles generalizadas, que podrán ser más intensas y persistentes en zona de montaña, preferentemente en el Sistema Central".

No se descarta ocasionalmente alguna tormenta en el sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas y máximas en las capitales serán las siguientes: