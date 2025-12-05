Gala, la primera muñeca solidaria de la Policía Nacional que representa su "honradez" y "seriedad"

Gala, la primera muñeca de la Policía Nacional, nace con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos sociales y educativos de la Fundación Juntos por una Sonrisa. Además, simboliza los valores del cuerpo en sus dos siglos de andadura como son la “seriedad”, la “disposición a hacer el bien”, la “entrega”, el “compromiso con quien más lo necesita”, la “honradez” en el cumplimiento del deber y la “lealtad institucional y social”.

Hoy, el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, presentó la muñeca policía, acompañado por el presidente de la Fundación Juntos por una Sonrisa, José Manuel Fernández Carneiro, y por el director del Museo del Juguete, Romel de Blas Reinaldo.

Esta iniciativa surgió hace un año en Medina del Campo (Valladolid) por la amistad de la comisaria local, Juan María Gutiérrez, con el presidente del Museo del Juguete, que desde el principio contó con el "apoyo y empuje" de la Jefatura Superior. El proyecto fue desarrollado bajo la supervisión de Toybags de Denia, si bien la fabricación corrió a cargo de la empresa alicantina Berjuan de Onil.

“La ilusión con la que iniciamos este arduo camino nos ha llevado a superar reticencias, trabas administrativas, falta de interés empresarial, diseños y más diseños imposibles, tanto de la muñeca, como del uniforme y de la caja”, dijo el jefe superior de la Policía, quien señaló que esta “multitud” de problemas quedan en el “olvido” al ver el resultado. También, negó que se haya obligado en la Escuela de la Policía de Ávila a comprarla, tras la polémica suscitada.

Se trata de una muñeca de 44 centímetros de altura, fabricada de manera artesanal por una firma con sede en Onil (Alicante), que tiene una trayectoria de más de 40 años de experiencia. En conjunto está previsto que se produzcan 6.000 unidades al ser una edición limitada. Va vestida con una réplica exacta de la uniformidad de la Policía Nacional. Se puede comprar por 65 años en la página web www.munecapolicia.es y va a acompañada de una entrada infantil gratuita para el Museo del Juguete de Medina del Campo.

Por su parte, el presidente de la Fundación Juntos por una Sonrisa insistió en que la muñeca es “más que un juguete”, porque a su juicio es un “símbolo” de la “vocación de entrega”, la “cercanía”, “protección, ”empatía" y “justicia” de los policías. También destacó el carácter solidario de esta iniciativa porque señaló permitirá financiar los proyectos de su entidad para la infancia “más vulnerable”. "Educar también se puede hacer con un gesto tan sencillo como un juguete", dijo José Manuel Fernández Carneiro.

Finalmente, destacó que el Museo del Juguete cuenta con un fondo de 20.000 piezas, de las que se exponen más de 15.000 en sus instalaciones de 1.200 metros cuadrados de Medina, lo que lo convierte en el espacio de estas características “más solidario” ya que los ingresos que se obtienen se destinan a proyectos como la guardería o el comedor escolar.

Concierto y carrera

Por otra parte, el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León informó de la celebración del segundo concierto solidario de Navidad el próximo 17 de diciembre en el Teatro Calderón de Valladolid. La recaudación derivada de la venta de entradas se destinará al Banco de Alimentos de Valladolid.

También, el próximo 20 de diciembre tendrá lugar la carrera solidaria Ruta 091, que organizan la Policía Nacional junto a la Mutua de Previsión Social de la Policía y al Banco Santander. En este caso, se prevén unos 600 participantes en una prueba que comenzará a las 19.00 horas en la plaza de San Pablo para recorrer las principales calles del centro de la ciudad. Previamente, a las 18.00 horas, se celebrará una carrera infantil para 200 menores.

La Asociación Campanilla, que trabaja con niños oncológicos en Valladolid, será la destinataria de la recaudación. La inscripción tiene un precio de 12 euros para los adultos y de diez, para los niños, ya que incluye un dorsal y camiseta, además de una medalla. También, se ha previsto una tarifa simbólica de dos euros para niños. A las 17.00 horas está prevista una exhibición de medios policiales en la plaza de San Pablo.