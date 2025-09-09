'La Caixa' y el Fondo Social Europeo Plus destinan más de tres millones a seis proyectos de mejora de la empleabilidad de jóvenes en Castilla y León

La Fundación 'La Caixa' y el Fondo Social Europeo Plus destinarán más de tres millones de euros a seis proyectos de mejora de la empleabilidad de jóvenes en Castilla y León. A través de la convocatoria 'Más Empleo Joven', buscan ayudar a aquellos en situación de vulnerabilidad, con iniciativas desarrolladas por Fundación Lesmes, Fundación JuanSoñador, Progestión y Fundación Rondilla.

La iniciativa está dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen itinerarios formativos para jóvenes de entre 16 y 29 años que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tengan un nivel de estudios inferior a bachillerato o a un grado superior de formación profesional, o no tengan estudios.

Los itinerarios formativos deberán tener un enfoque práctico y estar alineados con las demandas del mercado laboral y del tejido empresarial, “con el fin de reforzar las competencias clave para acceder a un empleo estable y de calidad”, tal y como explicaron desde la organización.

“Queremos acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en su camino hacia un futuro mejor. Por eso, a través de esta convocatoria reforzamos el compromiso de nuestros programas con la inserción laboral juvenil y la igualdad de oportunidades”, indicó el subdirector general de la Fundación ‘La Caixa’, Marc Simón, a la vez que añadía que, de la mano de la Unión Europea, “apostamos decididamente por la formación como palanca esencial para combatir el desempleo juvenil y reducir las desigualdades”.

Tres convocatorias para fomentar la inclusión

La resolución de la convocatoria ‘Más Empleo Joven’ se suma a otras dos ya resueltas en 2024, ‘Más Empleo’ y ‘Más Infancia’. Las tres han sido impulsadas por la Fundación ‘La Caixa’ y el Fondo Social Europeo Plus, y en conjunto cuentan con una dotación de 124 millones de euros.

‘Más Infancia’ impulsa 68 proyectos sociales que desarrollan itinerarios de promoción socioeducativa orientados a potenciar y fortalecer las oportunidades de niños y niñas de entornos desfavorecidos. La convocatoria cuenta con más de 48 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea y la Fundación.

Por su parte, ‘Más Empleo’ apoya 80 proyectos que impulsan itinerarios de inserción individualizados. Estos incluyen formación para mejorar la empleabilidad, prospección y la intermediación laboral, orientación laboral en la búsqueda activa de empleo y, en caso de lograr la inserción, apoyo y seguimiento de la contratación. Esta convocatoria también está dotada con más de 48 millones de euros, cofinanciados entre ambas instituciones.