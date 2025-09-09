Carriedo critica que Hacienda utilice la quita de la deuda para controlar las operaciones crediticias de las comunidades

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, criticó hoy que el Ministerio de Hacienda aproveche el anteproyecto de ley de condonación de la deuda para modificar a través de una disposición final la ley de financiación de las comunidades de 1980, lo que le aseguraría el control de las operaciones crediticias de las autonomías con la banca.

“Desgraciadamente no nos ha informado a nosotros”, dijo Fernández Carriedo, en relación a que el Ministerio aproveche la norma que regula la quita de la deuda para introducir la autorización del Estado para financiar las necesidades derivadas de los objetivos de estabilidad presupuestaria, incluidas las relacionadas con las desviaciones de déficit público.

Este martes, Fernández Carriedo, que intervino en el acto de inicio del curso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid (UVa), recriminó a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que negocie con los separatistas la condonación de la deuda de las comunidades y el “cupo”, algo que insistió “sólo interesa” a estos partidos y no al resto.

“Nos oponemos radicalmente”, reiteró el titular de Economía y Hacienda, en declaraciones recogidas por Ical, y señaló que la Junta, como otras comunidades, incluso de distinto signo político, defiende la “igualdad” y la “solidaridad” en la financiación, frente a los postulados de los separatistas, si bien lamentó que esto sirve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para “estar un poco más” en La Moncloa.