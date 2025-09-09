Cambio de cara de la Plaza Mayor de León

El alcalde de León, José Antonio Diez, visitó hoy la recién remodelada Plaza Mayor que estrena pavimento tras una inversión de 1,9 millones y a la que mañana regresará el tradicional mercado de productos agroalimentarios. Acompañado de representantes institucionales, técnicos y empresarios, el alcalde comentó que se trata de “un lugar emblemático de la ciudad” que presenta ahora “un buen acabado e imagen”.

Además, recordó que tiene el compromiso de recuperar este espacio “no solamente desde el punto de vista estético o de la accesibilidad o la movilidad que tenía” y destacó que la actuación realizada hace 20 años presentaba ya un gran deterioro. La intervención, recalcó, alcanzará a todo el conjunto monumental o histórico del recinto. Así, se destinarán 600.000 euros a la remodelación y la mejora de las balconadas y fachadas y 1.270.000 euros a una actuación integral edificio Mirador, de propiedad municipal. Así, dijo, se conseguirá “que esta Plaza Mayor en su conjunto recobre todo su esplendor y sea también un motivo evidentemente importante de orgullo para todos los leoneses”.

El nuevo pavimento, de piedra granítica que sustituya a la anterior caliza, está diseñado con losetas de diez centímetros de profundidad que garantizan su resistencia y poder soportar todas las actividades que se desarrollen sobre él. “Pido disculpas a todos los vecinos de este entorno y a todos los hosteleros y comerciantes por las molestias causadas, aunque me consta también que el esfuerzo por parte de las empresas ha sido mayúsculo para minimizar esos problemas. Volveremos, como digo, a recuperar al cien por esta plaza”, manifestó.

Sobre las nuevas obras, comentó que para el edificio Mirador ya se ha redactado el proyecto básico de ejecución, que se encuentra en la Comisión de Patrimonio, y se espera poder iniciar la reforma a principios del año 2026, con un plazo de ejecución de 12 o 14 meses. Esa actuación está cofinanciada al 70 por ciento por el dos por ciento cultural, con fondos que provienen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y mostró su agradecimiento por la selección del proyecto.

En cuanto a las fachadas y balconadas apuntó que se prevé comenzar “en breve” para rehabilitar las que no están en buen estado y, en general, dotarlas de una imagen lo más uniforme posible, buscando una monocromía, y el lucimiento de las mismas “para que tenga una mejor imagen el conjunto, porque la plaza no sólo es el solado”.