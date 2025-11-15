Caja Rural Zamora celebra con sus empleados de León tres décadas de “éxito, cariño y cercanía” en la provincia

Los empleados de Caja Rural en León se vistieron este sábado de gala para celebrar el 30 aniversario de la implantación de la entidad en la provincia, con tres décadas de “éxito, cercanía y cariño” con la sociedad leonesa, en la que “ha entroncado de una forma importantísima”.

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, que participó en la celebración junto al director territorial de Expansión, Alejandro Hidalgo, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Narciso Prieto, se mostró “encantadísimo de la acogida dispensada por los leoneses”.

Una acogida ante la que García se mostró convencido de “hay que cumplir entregándose en cuerpo y alma para facilitar proyectos de vida, empresariales y humanos y para que la sociedad leonesa y la Caja Rural sean una misma cosa”.

Caja Rural Zamora arrancó a principios de año la celebración del 30 aniversario de su llegada a León con una intensa programación que ha permitido al que el director general “tener la sensación del cariño por parte de la gente”, así como de “la cercanía”.

“Cada vez hay una sintonía cada vez mayor no solo en el ámbito financiero, sino en el ámbito social, ya que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, poner en marcha iniciativas que beneficien a la sociedad, porque esa es una nuestras obligaciones autoimpuestas”, afirmó.

Por este motivo, el director general de Caja Rural Zamora, que cuenta con cerca de un centenar de empleados y 25 oficinas en la provincia de León, se mostró “absolutamente convencido” de que “los éxitos logrados hasta ahora van a continuar”, así como de que “la cercanía y la implementación que existe con la sociedad va a ir a más”.