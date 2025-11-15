Este es el lugar con más lluvia de España al recoger 119 litros por metro cuadrado

El paso de la borrasca ‘Claudia’ está dejando intensas precipitaciones en el sur de Castilla y León. En concreto hoy el Puerto del Pico (Ávila) se ha convertido en el punto de España con más lluvia registrada, al recoger 119 litros por metro cuadrado (datos hasta las 18.00 horas), según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No sólo ha llovido fuerte en esta zona de Ávila, también en Candeleda, donde se acumularon 63,4 litros por metro cuadrado, que se situó también entre los diez lugares con más precipitación del país este sábado. Destacan también Navasfrías (Salamanca), con 58,6 litros por metro cuadrado, la estación de esquí de La Covatilla, en la sierra de Béjar, con 54 y Velilla del Río Carrión (Palencia), con 26,8.

Precisamente, la Aemet mantiene activado hasta las 19.59 horas el aviso naranja por fuertes lluvias en el sur y el Sistema Central de Ávila, por acumulaciones superiores a los 80 litros por metro cuadrado, así como el amarillo (40 litros por metro cuadrado) en toda la provincia de Salamanca y el Sistema Central de Segovia.