Campaspero, La Seca y Viana de Cega se suman a la transición energética sostenible a través de ‘Participa en Verde’

Las localidades vallisoletanas de Campaspero, La Seca y Viana de Cega se sumarán a la segunda edición ‘Participa en Verde’, un programa que acerca y promueve la transición energética justa e inclusiva al medio rural impulsado por la Diputación y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid (ingenierosVA).

El presidente de la institución provincial vallisoletana, Conrado Íscar, destacó que, tras el comienzo en el año 2024, este programa piloto ha sido exitoso, lo que demuestra “una vez más que la colaboración institucional funciona” a través de administraciones y entidades. Todo ello para acercar la “eficiencia energética y la energía renovable al mundo rural”, añadió.

La edición 2025 mantiene la estructura que demostró su eficacia el pasado año y se articula en tres grandes bloques formativos y de asesoramiento, especialmente diseñados para responder a las necesidades del entorno rural.

Para ello, se establecerá una jornada sobre Agenda 2030 y contexto europeo: Aporta una visión global del marco estratégico europeo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la transición energética. También se pondrá sobre la mesa el ámbito de las comunidades energéticas.

Así, habrá una sesión divulgativa abierta a la ciudadanía donde se explica el funcionamiento, beneficios, dificultades y potencial de estas iniciativas colectivas bajo el modelo PERTE EHRA, al acercar modelos reales de participación energética.

Como tercer punto se llevará a cabo auditorías energéticas en cada municipio, donde ingenierosVA realiza tres por localidad (dos viviendas y un edificio público o industrial) para analizar consumos, detectar oportunidades de ahorro y proponer recomendaciones adaptadas. Los resultados se presentarán de forma comprensible para que los vecinos puedan conocer el estado del parque edificatorio y aplicar mejoras de manera autónoma.

Íscar apuntó que se trata de un proyecto “necesario y muy positivo” para el reto que tienen por delante las administraciones, las empresas y los particulares, quien dejó claro que la implicación ciudadana es “imprescindible”. Es por ello que puso en valor el “impacto social” de la iniciativa, ya que se traslada el “conocimiento necesario” a los vecinos para que obtengan un “ahorro real en sus facturas”. Un proyecto con el que la institución garantiza que el medio rural “también sea líder en eficiencia y en participación”.

Compromiso social

Por su parte, el decano de ingenierosVA, Rafael Álvarez, trasladó que este proyecto tiene un “valor especial” para el Colegio profesional, al remarcar que los ingenieros “no solo trabajamos en grandes infraestructuras y desarrollos industriales”, dado que también “podemos y debemos acercar nuestro conocimiento a la sociedad, especialmente en un momento en que la transición energética exige claridad, rigor y acompañamiento”, puntualizó.

Álvarez explicó que, en esta segunda edición, se mantendrá la metodología que “tan buenos resultados” ofreció el pasado año en Mayorga, Portillo y Nava del Rey, ya que la finalidad es que “cada persona pueda tomar decisiones informadas y que cada ayuntamiento disponga de herramientas útiles para avanzar hacia un modelo energético más sostenible”.

En ese sentido, relató que la mayoría de consultas, análisis y aspectos a tener en cuenta se vinculan a elementos concretos, que radican en temáticas como la aerotermia, la instalación de placas solares, calefacciones de gasoil, el ahorro en consumos o los plazos de amortización tras inversiones o cambios energéticos, informa Ical.