Carnero no autorizará ninguna actuación que comprometa el soterramiento del tren en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid no autorizará y ni acometerá ninguna actuación en la ciudad que suponga un punto de no retorno al proyecto de soterramiento del tren en la capital del Pisuerga.

Así lo ha dejado claro este lunes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en la que han participado también el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Carnero ha insistido en que tanto el Ayuntamiento como la Junta apuestan por el soterramiento, y que ese es el gran principio que mantienen porque lo consideran viable. Además, aseguraba que siguen en ello no solo porque haya sido su baza electoral y la clave de su programa, sino también por la "fuerza de los hechos", decía.

En este sentido, el primer vallisoletano aseguraba que esta fuerza de los hechos hablan, por ejemplo de un paso como el de Padre Claret que según carnero no soluciona en nada a la ciudad. "Tras siete años, la fuerza de los hechos demuestra que la integración no es la solución y que llenar la ciudad de cicatrices no puede ser nunca la solución". advertía el alcalde, quien echaba en cara al Ministerio que siga cerrado al soterramiento y a no avanzar en él para permanecer en la integración.

Carnero apuntaba que podrán seguir seguir en el convenio y en la sociedad avanzando en todo aquello que no suponga un punto de no retorno para llevar a cabo actuaciones en el futuro, ya sea inmediato o no, en favor del soterramiento. "No renunciaremos a soterrar el tren en la ciudad y no se autorizará ninguna operación que suponga un punto de no retorno, sobre todo de tipo técnico", afirmaba, contundente.

Igualmente, Carnero pedía un estudio informativo o un informe profundo del soterramiento a través del muro pantalla. Una petición que, según decía, el Ministerio se ha comprometido a estudiar. La Junta también se ha sumado a esta iniciativa y a que se realicen avances en los supuestos en que no se comprometa el soterramiento futuro, todo ello en el marco de la integración ferroviaria que deriva del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) suscrito en 2017. "Hemos pedido un informe profundo, profuso y objetivo ya que son viables técnica, económica y temporalmente”, decía Carnero.

Asimismo, el alcalde también ha pedido que la sociedad asuma Daniel del Olmo en superficie. "Esa es la solución más importante al paso del Arco de Ladrillo y que no podemos eliminar mientras no haya una alternativa", decía Carnero, quien insistía en que hay que tener Daniel del olmo preparado para si en un futuro hay que derribar arco de ladrillo.

Por su parte, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, destacaba el “diálogo abierto y puentes extendidos” entre las diferentes administraciones y emplazaba el cumplimiento de objetivos a un Consejo de Administración a “finales de enero o principios de febrero”.

Y respecto a Daniel del Olmo aseguraba que el Ministerio “está dispuesto a incorporar ese proyecto dentro de un espíritu de entendimiento y de avanzar en lo que es el proyecto de integración.

En el encuentro de hoy, desarrollado en la estación Campo Grande, un grupo de alrededor de medio centenar de personas de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril, que reclamaron esta obra para la ciudad e incluso la dimisión de Puente.

Por otro lado, cabe señalar que todas las administraciones se posicionaron de acuerdo en la remodelación de la zona de la calle La Salud y el paso peatonal de San Isidro, además de en unos terrenos de los talleres de Renfe, algunas de ellas “cuestiones fundamentales”, pero Carnero sostenía que no es el caso de Ariza, donde existe una “premisa mayor, que se llama Renault”, y aseguraba que no escuchará nada de este tema “hasta que no esté la variante ferroviaria”.

Otro de los asuntos sobre la mesa es la estación de ferrocarril, a la que el Ayuntamiento otorgó informe desfavorable pero que analizará ahora, una vez que el nuevo proyecto incorporará correcciones por la posible extralimitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Deuda de los 11 millones

Por último, Carnero mencionó también la deuda de 11 millones, sobre la que insistió que el Ayuntamiento “no ha incumplido”. “Hay un supuesto de silencio administrativo positivo. Hemos actuado en consecuencia y hemos asignado la parte prorrateada de la vida del convenio, en torno a un millón de euros, y entendemos que podemos contar con ellos en 2025”, decía, en relación al peso de esta partida en las cuentas del Consistorio para el año próximo.

Al respecto, trasladaba a Puente que esos 11 millones “no son ni del Ministerio ni del Ayuntamiento, sino de los vallisoletanos; de esos 11, tres corresponden a aplazamientos siendo alcalde Puente”. “No puede ser que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad tenga más de 90 millones de caja y no permitir a uno de sus socios disponer del dinero”, apuntaba.

En este sentido, Santano recordaba que el Ministerio ofreció en su momento un aplazamiento de ese pago al alcalde junto con “el cumplimiento de las obligaciones que tiene la sociedad, que llevar adelante los proyectos que están ya en marcha, pero algunos todavía están pendiente de que el Ayuntamiento envíe la supervisión”, para lo que Carnero respondió, según trasladó Santano, que “no hay problema”. “Lo que queremos es seguir avanzando y que Valladolid no pierda ninguna oportunidad”, explicaba Santano.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones celebró el “clima correcto” de la reunión, “con posiciones discordantes, pero buscando avanzar sobre la base de que cada uno no renuncia a sus postulados”. Reiteró que la posición de la Junta “es la misma que en 2017, estar al lado de la ciudad de una infraestructura básica de movilidad, como la estación de tren, de autobús y la viabilidad y movilidad de los trenes por la ciudad”. “Estamos con el Ayuntamiento a partir un piñón, entonces y ahora”, relató.

En todo caso, aseguró haber observado un “talante más flexible” por parte del Ministerio para “buscar puntos de encuentro, por avanzar en obras que no impiden la futura posibilidad de un soterramiento”.

Igualmente, en su atención a los medios, Santano consideraba que “hay una luz al final del túnel, donde los puentes están tendidos y el diálogo sigue abierto” durante el repaso de la situación y de las posibilidades de “avanzar para cumplir los objetivos de la sociedad”; y que se “materializará” en un Consejo de Administración a principios de 2025.

En varias ocasiones, Santano transmitía un “mensaje optimista” por todas las partes y consideró que hoy “se desbrozó el camino para llegar al Consejo de Administración y poder tomar ya acuerdos que permitan que la Sociedad licite obras y cumpla su objeto social”.

“Nosotros en ningún caso queremos que nada se bloquee y queremos avanzar en la medida de lo posible con todos los proyectos. Es la impresión que hemos sacado todos, lo hemos comentado justo al terminar la reunión”, manifestaba.