Castilla y León, comprometida con los derechos de la infancia y la adolescencia

El Consejo Económico y Social de Castilla y León y la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León (Poicyl) han firmado este jueves un protocolo de colaboración con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en el ámbito de la infancia, la participación y la mejora de las políticas públicas en la Comunidad.

El acuerdo firmado concreta la colaboración entre el CES y la Poicyl para el estudio conjunto y la presentación de informes y propuestas, en el ámbito de sus competencias, sobre la aprobación de normas, planes y medidas orientadas a la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia.

La cooperación, según se informa desde el CES, se centrará especialmente en cuestiones relacionadas con el marco de las políticas sociales, los servicios públicos y la igualdad, el bienestar y la calidad de vida. Además, esta colaboración permitirá facilitar la inclusión de recomendaciones específicas en materia de infancia y adolescencia en el Informe anual del CES sobre la situación económica y social de Castilla y León.

Este protocolo facilita que el CES y la Poicyl intercambien información sobre sus actividades y sobre los documentos que elaboren, además de comprometerse a trabajar de manera coordinada para mejorar las políticas de la infancia y defender sus derechos y que esté presente en los análisis y recomendaciones del Consejo Económico y Social de Castilla y León.