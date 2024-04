Castilla y León recibe el reconocimiento como Región Europea Innovadora de Advanced Factories 2024

Castilla y León ha protagonizado la jornada central del congreso ‘Advanced Factories’ de Barcelona, tras haber sido reconocida como Región Industrial Europea del 2024.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha sido el encargado de explicar el caso de éxito de la Comunidad y las políticas industriales aplicadas en este territorio, atendiendo al espíritu emprendedor, al desarrollo del capital físico y humano, además de la apuesta por el capital tecnológico, los novedosos sistemas de financiación y cómo se gestiona la gobernanza administrativa.

“El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra”. El consejero ha querido destacar con esta frase cómo se ha fijado desde el inicio de legislatura un horizonte claro que ha terminado por convertir a Castilla y León en la “región con más emprendedores, con más porcentaje de autónomos de España”.

Dentro de los puntos fuertes de Castilla y León, Veganzones ha destacado “la energía”, ya que, como ha recordado, “somos la segunda mayor productora de energía de España”. Un hecho que se constata, incluso, con “el cierre de las térmicas y de la energía nuclear de Garoña, aunque seguimos apostando por esta energía, para que vuelva a Castilla y León”, ha afirmado Veganzones.

En su presentación ante el resto de industrias del país, Mariano Veganzones ha destacado la “muy fuerte apuesta desde el 2022 de 154 millones de euros en el desarrollo de los polígonos industriales”. Una realidad que se está viendo plasmada “especialmente en la zona oeste, en las provincias de León, Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia”, ha indicado el consejero.

Un capital humano excepcional, con apoyo de la administración

En su exposición en Barcelona, Mariano Veganzones ha apuntado uno de los éxitos de Castilla y León como región industrial: “Nuestro gran punto fuerte es el capital humano. Tenemos el mejor preparado de Europa y del mundo, prácticamente, tal y como recogen los últimos informes PISA”, ha presumido.

“Somos el número uno en recursos humanos”, ha insistido el consejero para posteriormente alabar el “ecosistema de universidades muy potentes distribuidas por todo el territorio”, que forman a los trabajadores del futuro en Castilla y León.

Sobre formación, precisamente, Veganzones ha puesto de relieve una de las políticas clave de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo: “Llevamos invertidos 56 millones de euros desde hace un año en la formación de los desempleados”. Gracias a los planes de formación dual, estas personas “cobran un salario y se forman en una empresa”.

Veganzones ha asegurado que, de cara a este año, “todos aquellos proyectos que presenten las empresas de Castilla y León en formación dual van a ser financiados por la Consejería”, ya que, tal y como su experiencia sobre el terreno ha evidenciado, “con 112.000 desempleados en Castilla y León, las empresas industriales me dicen que no encuentran trabajadores. Eso no puede ser”, tras lo que ha manifestado su compromiso para revertir la situación.

Ante los retos económicos y sociales que plantea el actual panorama nacional e internacional, el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha detallado cuáles son los que afectan a la Comunidad con mayor incidencia.

En este sentido, Veganzones ha señalado la importancia de intensificar la “simplificación administrativa. No podemos tener el entramado burocrático que tenemos en España”, se ha lamentado. También ha criticado los costes laborales, explicando que “España es el segundo país con los costes más altos de la UE y prácticamente de la OCDE, del mundo desarrollado”.

Finalmente, no ha podido dejar de hablar de la fiscalidad y cómo “el impuesto de Sociedades en España no es competitivo. He recibido a muchas industrias que no se han quedado ni en Castilla y León ni en España por el impuesto de Sociedades”, ha ejemplificado el consejero, quien ha advertido de que las políticas europeas pueden llegar a suponer un freno para las industrias de Castilla y León: “No estamos concienciados de que hay que ayudar mucho más a nuestras empresas. Tenemos que potenciar la soberanía industrial y energética en Europa”. Mariano Veganzones ha explicado cómo desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se ha redefinido la forma en que las empresas y las industrias de Castilla y León acceden a la financiación. “Acudimos al Banco Europeo de Inversiones y ‘paquetizamos’ esa capacidad de inversión para hacérsela llegar a las empresas”, ha sintetizado sobre una medida que democratiza el acceso a la financiación que “no se hace en el resto de España”.

Por último, el consejero ha explicado cómo la gobernanza de la política industrial en Castilla y León se lleva a cabo atendiendo al Diálogo Social, en el contexto del “IV Acuerdo Marco firmado con los agentes sociales y económicos de competitividad empresarial”, ha explicado en el congreso ‘Advanced Factories’ en Barcelona.