El CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando, protagoniza en la UEMC la segunda edición de Excelentes de Cajaviva 

El próximo martes 2 de diciembre, a las 11.00 horas, el Salón de Actos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acogerá una nueva sesión del ciclo Excelentes, impulsado por Cajaviva Caja Rural con la colaboración de Iberaval y la Junta de Castilla y León. El programa se consolida como un punto de encuentro entre líderes empresariales y jóvenes universitarios, con el objetivo de acercar la dinámica del tejido productivo a quienes se preparan para iniciar su carrera profesional.

El invitado central de esta edición será Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric, compañía burgalesa líder mundial en tecnologías de altas presiones aplicadas a la industria alimentaria. Su conferencia, “Construir Futuro, entre ingeniería y empresa”, abordará la relación entre innovación tecnológica, competitividad industrial y creación de oportunidades laborales en la región. La sesión pretende ofrecer a los estudiantes una visión directa de cómo las empresas punteras de Castilla y León afrontan los desafíos de un mercado global cada vez más exigente.

La jornada será inaugurada por Jesús Zarzuela Mateos, Consejero Delegado de la UEMC, institución anfitriona de EXCELENTES, cuyo objetivo es acercar a los estudiantes experiencias reales de liderazgo, gestión y emprendimiento, al mismo tiempo que resalta la importancia de que la universidad mantenga una relación estrecha con el tejido empresarial de Valladolid, facilitando así la transición de los estudiantes al entorno profesional.

A continuación, intervendrá Ramón Sobremonte, Director General de Cajaviva, quien analizará la importancia crítica de la innovación en la era de la digitalización y la inteligencia artificial dentro del ámbito empresarial, como factor clave para obtener y mantener el liderazgo y la competitividad, así como su impacto en el mundo laboral y en los procesos formativos.

La clausura será responsabilidad de Rubén Rodríguez, Viceconsejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Su participación reforzará el mensaje de cooperación institucional en torno a iniciativas formativas que buscan mejorar la preparación de los jóvenes y fomentar la capacidad emprendedora dentro de la comunidad autónoma.

Desde Cajaviva destacan que el ciclo Excelentes se ha convertido en una herramienta estratégica para favorecer la retención del talento y reforzar el ecosistema empresarial de la región. En un entorno competitivo y en plena transformación digital, la entidad considera prioritario ofrecer a los estudiantes referentes próximos, casos reales de innovación y una visión precisa de las oportunidades que Castilla y León puede ofrecer.

Excelentes reafirma así su vocación de crear un espacio estable de diálogo entre la empresa, la universidad y la administración, contribuyendo a que Valladolid siga consolidándose como un entorno atractivo para quienes aspiran a emprender, innovar o desarrollar su futuro profesional en la región.