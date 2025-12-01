El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca presenta su exposición navideña ‘Motor Clásico y Acrílicos’ de Santiago Pedrós González

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) inaugura la exposición ‘Motor Clásico y Acrílicos’, una muestra que reúne el arte creativo del artista Santiago Pedrós González (Talavera, 1988), licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y apasionado del motor desde su infancia.

En esta exposición, el artista evita el hiperrealismo: su objetivo no es reproducir, sino interpretar. A través de un lenguaje pictórico propio, dota a cada vehículo de alma, resaltando la energía que desprenden sus volúmenes, contrastes y brillos. En sus composiciones, la materia pictórica cobra protagonismo y la pincelada mantiene la huella del gesto, como si el movimiento del motor se transformara en ritmo sobre el lienzo.

La motivación detrás de la exposición ‘Motor clásico y acrílicos’ nace de la profunda pasión del autor por los coches clásicos, un interés que lo acompaña desde la infancia. Sus primeras aproximaciones al mundo del motor surgieron a través de coches en miniatura y de las revistas de automóviles de su padre, cuyas imágenes de modelos de distintas épocas despertaron en él una fascinación que fue creciendo con los años. Más adelante, esta afición se intensificó mediante la lectura de libros especializados y, también, gracias a ciertos videojuegos que marcaron su adolescencia.

El artista siempre ha sentido una especial atracción por la contemplación de los automóviles: sus líneas, sus proporciones y sus colores. Son precisamente estos detalles los que inspiran sus obras: la curva de un paso de rueda, la silueta de las ventanas, los brillos del cromado e incluso el entorno en el que el vehículo puede situarse en un momento determinado.

En cada una de sus creaciones trata de capturar esa especie de “alma” que los coches pueden transmitir a quienes aman el mundo del motor. Por ello, cada cuadro implica un proceso de investigación previo en el que se determina tanto el modelo a representar como la composición idónea en función de sus formas, colores y detalles. Este proceso no solo sienta las bases de la obra, sino que además permite profundizar en la historia del modelo, sus diseñadores o sus motorizaciones, lo que ayuda a comprender mejor su esencia.

Piezas más representativas

La exposición ‘Motor y Acrílicos’ reúne algunas de sus piezas más representativas, entre ellas las tres primeras obras de la serie ‘Asfalto y Sombras’ (Ferrari F50, Lamborghini Countach y Porsche 911 Turbo 964). En esta serie, el punto de partida es una vista cenital del vehículo, acompañada de la sombra proyectada por la luz solar lateral. La sombra se convierte así en un elemento protagonista dentro de la composición. El artista juega con los contrastes de color, los brillos y la luz que atraviesan las ventanas, detalles que dotan al cuadro de vida y presencia a medida que avanza el proceso pictórico.

La muestra incluye también una obra clave en su trayectoria: ‘Pareja de Miuras’, realizada en 2011 durante sus estudios de Bellas Artes. Esta pieza marca el origen de su inclinación por la temática del coche clásico y, por ello, ocupa un lugar central en la exposición.

En conjunto, cada cuadro posee su propio proceso y su propia historia, pero todos comparten la devoción del artista por el mundo del motor y su interés por crear piezas que combinan diseño, ingeniería, belleza y potencia. Ese profundo vínculo constituye el combustible que impulsa su trabajo y que, sin duda, aún está lejos de agotarse.

Con esta exposición, el MHAS propone un punto de encuentro entre arte y automoción que, en este ambiente navideño, invita al público, de forma gratuita hasta el 18 de enero, a disfrutar de estos vehículos emblemáticos desde una mirada llena de belleza, emoción y espíritu festivo.