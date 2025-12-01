La UCAV presenta el IV Congreso Internacional de Digitalización y Negocio

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) organiza, en colaboración con la Universidad San Sebastián de Chile, la cuarta edición del Congreso Internacional de Digitalización y Negocio. Se celebrará los días 11 y 12 de diciembre, en formato online, bajo el título ‘La era de la inteligencia artificial en los negocios’.

Maripaz Muñoz, decana de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV, ha destacado la trayectoria de este congreso, “ya consolidado como espacio de referencia para analizar cómo la transformación digital está redefiniendo la gestión empresarial, la economía y el empleo”. El tema central de esta edición es la inteligencia artificial, “uno de los motores fundamentales de cambio y que exige a instituciones, empresas y universidades trabajar de manera coordinada para anticipar retos y aprovechar oportunidades”. “Desde la UCAV asumimos este compromiso con firmeza”, ha asegurado.

El director del congreso, Ricardo Reier ha explicado un programa que va a constar de diez simposios, “cada uno de ellos tratará el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en distintas áreas de actividad”. Se hablará de gestión empresarial, área financiera, sostenibilidad, ética o asuntos jurídicos, entre otros temas. “Al congreso invitamos a investigadores y alumnos, pero también va destinado a empresas y emprendedores, se pretende trasladar el conocimiento al negocio y que vaya más allá de lo académico”, ha añadido.

El congreso se celebra en el marco de la cátedra ‘UCAV – CEOE Ávila para el impulso del ecosistema empresarial y desarrollo de talento’. Su co-director, Diego Díez, ha insistido en la idea de romper la brecha entre la universidad y la empresa, “con este tipo de congresos se acerca el conocimiento de una forma sencilla”. Además, Díez ha remarcado la importancia de “adelantarse a lo que hoy es una ventaja competitiva (inteligencia artificial), pero que en el futuro será una necesidad como ya lo es la parte inicial de la transformación digital”.

La UCAV reafirma así su compromiso con la transferencia de conocimiento a la sociedad, contribuyendo a que empresas y profesionales puedan afrontar los desafíos de un entorno cada vez más digitalizado.