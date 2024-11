Clínicas dentales de Castilla y León ofrecen revisiones gratuitas para prevenir el cáncer oral

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región, que comprende las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, se ha adherido a la sexta campaña de cáncer oral puesta en marcha por el Consejo General de Dentistas para ofrecer revisiones gratuitas a las personas mayores de 45 años. El objetivo es concienciar sobre la importancia de las revisiones odontológicas para detectar la enfermedad en sus primeras fases, y también reivindicar el papel del dentista en los equipos multidisciplinares de oncología para proporcionar al paciente un cuidado más completo y, por tanto, un mayor bienestar.

Hasta el 5 de diciembre las personas mayores de 45 años que lo soliciten podrán realizarse una revisión bucodental gratuita en cualquiera de las clínicas inscritas en la campaña, además de realizarse un test de riesgo en la web https://canceroral.es/ donde también encontrarán información sobre esta patología, sus signos y los factores que incrementan la posibilidad de padecerla, así como el listado de clínicas participantes para pedir cita https://canceroral.es/listado-clinicas/

La campaña cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO), la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región, Víctor Zurita, subraya que cada año se detectan 600.000 casos de cáncer oral en todo el mundo y es la causa de más de 1.500 muertes al año en España, una cifra que se reduciría considerablemente si la enfermedad se detectara a tiempo. “Cada vez es más relevante la figura del dentista en el hospital, dentro del equipo multidisciplinar, donde también hay médicos de familia, oncólogos, hematólogos, otorrinos, cirujanos maxilofaciales, etc. Primero tratamos de hacer el diagnóstico precoz y luego, cuando ya se está realizando el tratamiento oncológico, que el paciente no note tanto esos posibles efectos secundarios y, sobre todo, que no se complique su estado de salud bucodental”.

En esta edición, la campaña centra en las recomendaciones clínicas que el dentista debe proporcionar al paciente con cáncer oral antes, durante y después del tratamiento oncológico, ya que la quimioterapia y la radioterapia suelen tener varios efectos secundarios como la sequedad bucal o xerostomía; un alto riesgo de caries, especialmente en las superficies radiculares, más difíciles de tratar de forma rutinaria; la mucositis oral, que se presenta con distintos grados de dolor; ardor, hinchazón o descamación de la lengua; variaciones en el cambio del sabor; y un posible incremento de la patología periodontal.

El papel del dentista es garantizar que los pacientes concluyan su tratamiento oncológico manteniendo la máxima calidad de vida y causando el mínimo perjuicio a sus dientes y a la salud bucal ya que, aunque no se pueden evitar los posibles efectos secundarios sí que pueden minimizarse.

El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región afirma que desde hace muchos años tienen relación directa con los oncólogos quienes saben que antes de realizar un tratamiento de quimioterapia el paciente debe hacerse una revisión bucodental y, si es el caso, tratamientos urgentes e importantes para evitar que durante o después de ese tratamiento oncológico tenga complicaciones, como la osteonecrosis mandibular.

El cáncer oral puede presentarse de muchas formas, pero existen unos signos de alarma que son necesarios consultar urgentemente con el dentista. Puede aparecer como una mancha de color blanco o rojo en la boca o una pequeña úlcera dura que se parece a un afta común y que no se cura en unas dos semanas. Otros síntomas incluyen dolor o dificultad para tragar, hablar o masticar. El dolor de oído persistente también puede ser una señal de advertencia, además de la exposición excesiva y sin protección al sol, el virus del papiloma humano (VPH), una higiene bucal deficiente, una mala alimentación y el consumo de alcohol y tabaco.

De hecho, las personas fumadoras presentan un riesgo tres veces mayor de padecer cáncer oral y siete veces más que el de faringe y cerca del 90 por ciento de los cánceres orales guardan relación con el hábito tabáquico, puesto que contiene numerosos agentes cancerígenos. Entre ellos destacan las nitrosaminas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los pesados. La formación de radicales libres también genera alteraciones en diversas enzimas oxidativas implicadas en el cáncer oral.

Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región recomiendan seguir una serie de hábitos para prevenir el cáncer oral, como no fumar y limitar el consumo de alcohol; seguir una dieta rica en fruta, verduras, pescado y aceites de oliva; mantener una buena higiene oral; realizarse autoexploraciones orales; acudir a revisiones periódicas al dentista y siempre que se detecte una lesión, y mantener sexo seguro.