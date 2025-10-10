El Congreso Ibérico de Entomología celebrado en la UCAV da respuestas para la conservación de los insectos

La UCAV ha acogido, del 6 al 10 de octubre, el XXI Congreso Ibérico de Entomología, rama de la zoología que estudia los insectos. Este congreso está organizado por la Asociación Española de Entomología (AeE) y la Sociedad Portuguesa de Entomología (SPEN) y, en esta ocasión, también por la UCAV. Bajo el lema “No hay planeta sin insectos polinizadores”, los expertos han reflexionado, debatido y dado respuestas a cuestiones relacionadas con la conservación y la relevancia de estos seres vivos.

En este encuentro, que ha reunido a 126 participantes, se han presentado 2 ponencias plenarias, 3 ponencias en mesa redonda, y 100 comunicaciones, de las cuales 44 han sido orales y 56 en formato póster. Se ha estructurado en tres grandes ejes temáticos: la crisis que afecta a los insectos polinizadores y sus servicios ecosistémicos; el declive de las comunidades de insectos y la problemática de su conservación; y el decisivo papel que juegan los insectos vectores en la transmisión de enfermedades de importancia en sanidad vegetal, animal y humana.

A partir de estas áreas de enfoque ha sido posible evidenciar el gran consenso científico acerca de la relevancia de los servicios ecosistémicos que aportan numerosos grupos funcionales de insectos y otros artrópodos, así como su enorme impacto económico, potencial o real, sobre las actividades humanas.

De manera adversa, la evidencia científica expone el declive de estas comunidades de invertebrados, por lo que consideran prioritario modificar el abordaje clásico de las estrategias conservacionistas, focalizadas en las especies, y dirigirlas también hacia la conservación de los hábitats. Y, en un contexto de creciente antropización de los ecosistemas naturales, prácticamente imposible de revertir, apuestan por el aprovechamiento sostenible de los recursos como ha ocurrido históricamente en los agro-silvo-ecosistemas tradicionales de la Península Ibérica. Los entomólogos asistentes al congreso consideran que el mantenimiento de los paisajes culturales y usos tradicionales ligados al medio rural peninsular es la mejor estrategia de gestión posible para la conservación de la mayoría de los grupos funcionales de insectos y otros artrópodos.

Respecto a las graves enfermedades de gran importancia socioeconómica en plantas cultivadas, forestales y ornamentales, así como en el ámbito de la salud pública, provocadas por la introducción de patógenos o parásitos alóctonos invasores transmitidos por insectos vectores, beneficiados por el reciente cambio climático, las conclusiones han sido claras, instan a las autoridades competentes en la necesidad de seguir tomando medidas para frenar legalmente la introducción de genomas exóticos y establecer planes de contingencia y/o erradicación.

Los científicos coinciden en la importancia del papel de las autoridades responsables para realizar un mayor esfuerzo en investigación, financiación, conservación, legislación y gestión de estas comunidades de insectos absolutamente vitales para la salud del planeta. También el de las administraciones y el de otras entidades competentes en la urgente necesidad de recambio generacional en los ámbitos docentes y de investigación.

Además, este congreso ha reafirmado la idea de entomólogos españoles y portugueses de reivindicar el decisivo papel de la ciencia básica, representada por disciplinas como la ‘Taxonomía y Sistemática’, ‘Faunística’ o la ‘Bioecología’ como garantes de una ciencia de calidad y necesarias para desarrollar enfoques aplicados.

Los expertos han coincidido en la necesidad de acercar la Entomología a la sociedad, siendo imprescindibles las iniciativas de ‘Ciencia Ciudadana’, divulgación y educación ambiental, con el fin de transmitir el conocimiento entomológico a la ciudadanía, concienciar a la población sobre la importancia de estos organismos e influir en los políticos y gestores. Así como demandar la representación de la AeE y la SPEN en los foros de toma de decisiones sobre gestión y conservación de la biodiversidad.