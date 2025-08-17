Desalojado el valle de Valdeón en la vertiente leonesa de Picos de Europa por un incendio

El incendio forestal de Barniedo de la Reina se ha complicado y ha obligado a desalojar siete localidades del Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, además de otras tres poblaciones de 'La Reina', ha informado la Junta de Castilla y León.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado el desalojo de las localidades de Santa Marina, Cardiñales, Prada, Los Llanos, Soto, Caldevilla y Posada de Valdeón, que se suman a la de Caín de Valdeón, evacuada desde ayer por el incendió de Caín, que pasó desde Asturias.

Además, se ha obligado a evacuar las localidades de Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina y Vilalfrea de la Reina, donde también están evacuados Portilla de la Reina, Casasuertes y Llánaves de la Reina.

La complicación de este incendio forestal, unida a la entrada ayer desde Asturias de otro fuego, que tiene cortada la Ruta del Cares por riesgo de desprendimientos y viene de la zona asturiana de Cabrales, suponen una importante amenaza para el Parque Nacional de Picos de Europa.

León avanza hacia un nuevo desastre medioambiental tras el incendio de Yeres, que afectó al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad