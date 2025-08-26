Detenido tras conducir a 170 kilómetros por hora sin carné por una vía interurbana

La Policía Nacional detuvo el pasado domingo 24 de agosto a un conductor extranjero que carecía del permiso tras circular a 170 kilómetros a la hora y realizar maniobras que pusieron en peligro la seguridad de los vehículos durante un trayecto de nueve kilómetros por la vía de comunicación interurbana Sur-se 07 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), a la altura del punto kilométrico 130.

Fuentes de la Jefatura Superior de Castilla y León informaron de que una dotación de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Valladolid que se encontraba de regreso a la capital a bordo de un vehículo rotulado, tras prestar un servicio en la localidad de Ávila, fue sobrepasada por un turismo con matrícula extranjera, a gran velocidad.

Los agentes procedieron a ponerse detrás del vehículo, y activando el puente luminoso y los acústicos del vehículo policial, ordenaron al conductor del turismo que se parase.

Lejos de hacer caso, el conductor del turismo aceleró aún más la marcha, llegando a circular a más de 170 kilómetros por hora. Durante un trayecto de unos nueve kilómetros aproximadamente, los agentes persiguieron al turismo hasta que finalmente consiguieron que se parara.

Cuando los agentes identificaron a los ocupantes del vehículo, se mostraron con actitud jocosa hacia los actuantes. El conductor durante algo más de 15 minutos estuvo intentando acceder a su permiso de conducir en formato digital, para finalmente reconocer que carecía de permiso tanto nacional como extranjero.

Dado que el conductor carecía de permiso de conducir y manifestaba que estaba cruzando España para dirigirse a Bélgica, y no daba ninguna fianza de que se fuese a personar a requerimiento de la autoridad judicial, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico, siendo trasladado a dependencias policiales. Uno de los ocupantes del turismo que pudo exhibir un permiso de conducir digital válido se hizo cargo de la conducción del coche, por lo que abandonó el lugar.

El hombre detenido por la Policía Nacional fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.