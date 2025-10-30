Detenido en Valladolid un matrimonio por estafas online de venta ficticia de coches

La Guardia Civil ha detenido en Valladolid a un matrimonio por un supuesto delito de estafa de venta ficticia a través de Internet, que habría afectado a una decena de víctimas en toda España, a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la comarca abulense del Valle del Tiétar.

Esa denuncia supuso el pasado 16 de octubre el inicio de una investigación que ha culminado con la desarticulación de una supuesta trama de estafas online por parte de una pareja española de 46 y 39 años, a los que se considera responsables de unos hechos que han supuesto un perjuicio económico superior a los 5.000 euros.

Según ha informado en nota de prensa el instituto armado, esta actuación se enmarca dentro de la operación 'Biertan', desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila), con la colaboración del puesto de esa misma localidad de 6.500 habitantes.

Las pesquisas arrancaron el pasado 16 de octubre, tras la denuncia presentada por un ciudadano del Valle de Tiétar, tras haber sido víctima de una supuesta venta de un vehículo anunciado en una conocida plataforma de compraventa online.

El denunciante relató que, tras contactar con los supuestos vendedores, realizó un primer pago mediante una aplicación de envío de dinero, seguido de una transferencia bancaria.

Posteriormente, los presuntos estafadores le pidieron un nuevo abono en concepto de "gastos de gestión", momento en el que la víctima comenzó a sospechar al dejar de recibir respuesta.

En el curso de las investigaciones se descubrió que, tanto los números de teléfono utilizados, como la cuenta bancaria en la que se recibían los pagos, estaban vinculados con los ahora detenidos, un matrimonio residente en Valladolid.

Durante la operación, los agentes comprobaron que más de una decena de personas de distintas provincias habían sido víctimas de estafas similares, empleando los detenidos la misma forma de actuar.

Por ello, el pasado 23 de octubre los agentes se desplazaron a la provincia vallisoletana para proceder a la detención del matrimonio en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, siendo puestos sus dos integrantes a disposición judicial.