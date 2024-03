Dieciséis artistas de Castilla y León mostrarán su trabajo en ARCO

Al menos dieciséis artistas castellanos y leoneses mostrarán su trabajo en el Programa General de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO), que abrirá las puertas de su 43 edición el próximo miércoles, 6 de marzo. Hasta el domingo 10, los pabellones 7 y 9 del recinto ferial Ifema acogerán la cita más importante del sector en España, que contará este año con la participación de 205 galerías de 36 países. En esta ocasión, una de cada tres galerías participantes es española (73 en total), si bien un año más ninguna de ellas tiene su sede en Castilla y León.

El mar Caribe será protagonista en esta edición. El programa específico ‘La orilla, la marea, la corriente: un Caribe oceánico’, comisariado por Carla Acevedo-Yates y Sara Hermann Morera, girará en torno a las escenas artísticas de los territorios conectados por este mar y exhibirá el trabajo de 19 galerías. Por otra parte, la sección ‘Opening’, comisariada por Cristina Anglada y Yina Jiménez Suriel, mostrará una selección de 15 galerías jóvenes. Mientras que ‘Nunca lo mismo. Arte latinoamericano’, comisariada por José Esparza Chong Cuy y Manuela Moscoso, continuará reforzando el vínculo histórico entre ARCO y el otro lado del Atlántico a través de una docena de galerías.

El eje principal de la feria volverá a ser este año el Programa General, con 171 galerías que han sido cuidadosamente seleccionadas por el comité organizador. La provincia de Valladolid será nuevamente la más representada con la presencia de cuatro artistas en la feria, una de ellas (Belén Rodríguez), por partida doble: en los expositores de Alarcón Criado y Juan Silió.

En la primera de ellas, Rodríguez mostrará ‘Lluvia grande’, una pieza muy reciente de gran formato, que forma parte de la exposición ‘Serena y firme como la madera’ que puede contemplarse en la sede de la galería sevillana hasta el próximo 4 de mayo, donde la vallisoletana invita al espectador en sumirse en paisajes interiores. Por otra parte, en Juan Silió mostrará varias piezas de ‘I danced myself out of the womb’, la exposición que protagonizó en la sede madrileña de la galería el pasado otoño, donde se fusiona con un bosque cántabro a través de piezas como ‘Vestido del bosque’ II, III, IV y VI, ‘Todas las hojas de un arce bueno’ o la obra de gran formato ‘Poinciana (serie Juni-Hitoe)’.

En el expositor de Max Estrella, Eugenio Ampudia exhibirá ‘El final de toda una época’, una serie de dibujos en papel realizados en 2022, combinando la tinta, el lápiz y la acuarela con materiales recogidos en la naturaleza como palos, hojas o ramas, así como objetos cotidianos. Con este proyecto, Ampudia nos invita a reconectar con la naturaleza, “suturando la fractura de un mundo que parece haber roto lazos con la vida”. Además, en el mismo espacio mostrará su instalación cinética ‘Somos aquello que dejamos de ser’, concebida el pasado año para su individual en el Palacio Quintanar.

Asimismo, el espacio de ProjecteSD albergará ‘Letters of Disappointment (Nº2)’, de Dora García, donde profundiza sobre la historia y genealogía del pensamiento feminista. Expuesta a junto con los correspondientes libros originales, la obra, que plantea la complicada relación entre socialismo y feminismo, es una colección de siete cartas manuscritas copiadas por ella, a partir de textos originales escritos por Rosa Luxemburgo, Alejandra Pizarnik, Clara Zetkin, Audre Lorde, Nawal El Saadawi, Angela Davis y Gloria Anzaldúa, a través de los cuales pretende despertar una nueva resistencia solidaria.

Por último, tres piezas sin título de María Tinaut, todas ellas realizadas a partir de fundas de colchones antiguas con motivos de rayas, podrán contemplarse en el stand de Rosa Santos. Con ellas, propone “pintar sin pintura” y busca representar simbólicamente la ausencia presente de un cuerpo adulto en cada obra y formando parejas. Así, las composiciones abstractas se vuelven cuerpo cuando son enteladas.

Burgos y Salamanca, presencia triple

Burgos, León y Salamanca contarán con tres representantes en el certamen: Alán Carrasco, Néstor Sanmiguel y Asunción Molinos Gordo en el primer caso; Bene Bergado, Isabel Villar y Fernando Sinaga en el segundo; y María Luisa Fernández, Alberto García-Alix y Félix de la Concha en el tercero.

Alán Carrasco exhibirá dos piezas de nueva creación en la catalana ADN Galería, que verán la luz “en total primicia” en ARCO. Se trata de ‘Das Gefühl. In der Strafkolonie

[La sensación. En la colonia penitenciaria]’, un negatoscopio clínico que ha intervenido para recordar a la periodista fundadora de las Red Army Faction (RAF) en Alemania Occidental, Ulrike Meinhof, y ‘La determinación del ser humano puede vencer a la naturaleza’, una xilografía a través de la cual pone el foco en la ‘Campaña de las cuatro plagas’ desarrollada en China por Mao Zedong en los años 60.

Por su parte, Asunción Molinos Gordo exhibirá su obra en Travesía Cuatro, mientras que Néstor Sanmiguel hará lo propio en el expositor de Maisterravalbuena con su obra monumental (dos por tres metros) ‘Amnesia’, fechada en 2015.

En cuanto a Salamanca, Bene Bergado acaba de rematar ‘El gran viaje’, una poderosa escultura en bronce, cristal y obsidiana que presentará en primicia en el certamen, dentro del stand de Espacio Mínimo. La pieza habla de cómo el paso de un lugar a otro forma parte de la idea de viaje: de lo material a lo inmaterial, de lo físico a lo mental, de la vida a la muerte. A través de las formas, la obra habla de una transformación, una pérdida y una búsqueda de transcendencia, a través de dos espejos que reflejan la finitud del ser en el tiempo.

En vísperas de su 90 cumpleaños (que llegará este viernes), Isabel Villar, una artista clave de la figuración pictórica en la segunda mitad del siglo XX, mostrará en el stand de la galería Fernández-Brasó dos pequeños lienzos fechados en 1978: ‘Niña con leona’ y ‘Niña mariposa’. Mientras que Fernando Sinaga exhibirá en Fernando Pradilla tres obras: el díptico en acero inoxidable y cristal dicroico ‘Le double monde (Picabia's serie)’, de 2009, y las piezas ‘Estado mental’ (2020) y ‘Orden involuntario’ (2013).

Por León, la escultora de Villarejo de Órbigo María Luis Fernández mostrará en Maisterravalbuena su obra ‘Cobarde temerario’, realizada en madera y o?leo en 1989. Las fotografías de Alberto García-Alix podrán disfrutarse en el expositor de la galería Albarrán Bourdais. Asimismo, dos óleos sobre tela sobre tabla ejecutados por Félix de la Concha podrán admirarse en el espacio de Fernández-Braso. Se trata de las obras de gran formato ‘La virgen del mar’ y ‘Alta tensión’, esta última integrada a su vez por una docena de piezas donde vincula naturaleza y paisaje urbano, dando protagonismo al concepto temporal.

Palencia, Segovia y Zamora

Ávila y Soria serán las únicas provincias sin representación en el certamen, mientras que Palencia, Segovia y Zamora contarán con uno en cada caso. Así, por Palencia Marina Núñez exhibirá alguna de las piezas que creó para su exposición ‘Nada es tan profundo como la piel’ (en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid hasta el 10 de marzo). Sus fotografías ‘Botánica (1) y (2)’, así como sus videos ‘Herbarium’ (1), (2) y (3), y cuatro bajorrelieves de su serie ‘Envidia’ podrán contemplarse dentro del expositor de la galería barcelonesa RocioSantaCruz. Además, en el almacén de Marlborough, un espacio privado que solo se abre para algunos coleccionistas, se mostrarán algunos trabajos de David Rodríguez Caballero.

Por último, el segoviano Esteban Vicente no faltará a la cita y la Galería Elvira González exhibirá su collage sobre cartulina fechado en 1962 ‘Black, Yellow, Red, Gray’, mientras que el zamorano Baltasar Lobo también volverá a estar presente un año más en la feria, en su caso en el expositor de la Galería Leandro Navarro, donde verán la luz tres de sus impactantes esculturas: ‘Mère et enfant, La Ciotat, sur socle’, realizada en 1947 pero fundida en bronce en 1979; ‘Au soleil’, ejecutada en mármol de Carrara blanco en 1982; y ‘Esquisse pièce dèau’, creada en 1970 y fundida en bronce en 1992.