Hacia una digitalización orientada "siempre" a las personas y al servicio público

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha inaugurado este miércoles las jornadas 'Retos y apuestas de la transformación digital en la Administración Pública', organizadas por la revista Sociedad de la Información Digital de SOCINFO, donde ha reivindicaco la importancia de la digitalización en los tiempos que corren, si bien, apuntaba que esta debe centrarse en las personas y orientarse siempre al servicio público.

"La esencia de la Administración no debe ser la burocracia, sino la vocación de servicio", decía el viceconsejro durante su intervenció, mientras insistía también en que la tecnología "solo" tiene sentido si contribuye a hacer los servicios públicos "más eficaces, personalizados y seguros"

Asimismo, Ortega ponía en valor los proyectos que impulsa la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en ámbitos como el análisis inteligente de documentos, el uso de modelos de lenguaje para automatizar procesos administrativos y la ciberseguridad, a través de los centros SOC y CORS, y recordaba la apuesta de la Junta por garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a lo digital con programas como CyL Digital o Territorio Rural Inteligente, que acercan la innovación tecnológica al medio rural.

Finalmente, el viceconsejero aseguraba que el objetivo final no es otro que "construir" una Administración más moderna, inclusiva y cercana a las personas.