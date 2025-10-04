La Diputación concede 55.000 euros a cuatro asociaciones para la conservación de las razas autóctonas de Zamora

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de criadores de razas autóctonas de la provincia de Zamora, a la que la Diputación Provincial de Zamora dedica 55.000 euros en esta convocatoria de 2025.

El objeto de estas ayudas es preservar la diversidad zoogenética y dar un mayor impulso al mantenimiento del patrimonio genético que suponen las razas autóctonas de la provincia, fomentando en especial la conservación de aquellas declaradas en peligro de extinción.

En la presente convocatoria de ayudas, han sido beneficiarias la Asociación Raza Criadores Asnal Zamorano-Leonés, con 15.532 euros; la Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de Raza Sayaguesa, con 16.944 euros; la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de la raza de las Mesetas (ANCAM), con 5.580 euros; y la Asociación Española de Criadores de Raza Alistana-Sanabresa (AECAS), con 16.944 euros.

Esta convocatoria de ayudas fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora el 9 de abril de 2025 y publicada en el BOP el 5 de mayo de 2025. Se presentaron cuatro solicitudes en tiempo y forma y, tras la subsanación de la documentación de las que resultó necesario, las cuatro resultaron adjudicatarias. Ahora, siguiendo el procedimiento establecido en las bases de la convocatoria, las beneficiarias deberán justificar la actividad para la que fueron concedidas las ayudas. Será antes de recibir el pago de las mismas, que dedicarán a costear sus gastos de funcionamiento, la promoción comercial de la raza y la organización y celebración de certámenes expositivos. Consiste en una ayuda económica de pago único que cubre hasta el cien por cien de los gastos justificados.

Con esta convocatoria, una de las que anualmente dedica al sector agrícola y ganadero, la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con la ganadería como motor económico y social del medio rural zamorano y, más concretamente, con la promoción de los modos, usos y valores que le son propios y la conservación de sus razas autóctonas.