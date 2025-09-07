La Diputación de Salamanca destina 8,5 millones a una nueva fase de modernización sostenible del Recinto Ferial

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, presentó hoy una nueva fase del plan de modernización integral del Recinto Ferial, dotada con un presupuesto de 8,5 millones de euros, que se une a la cuantía destinada hasta ahora en la primera fase. Acompañado por la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, subrayó que la actuación responde al principio de ‘Una sola salud’, que integra la salud humana, el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental.

La iniciativa, que forma parte del proyecto CO-HABITAT 2030, se articula en tres grandes líneas de actuación: una nueva zona de limpieza y desinfección para vehículos de transporte ganadero, con sistemas digitales de control y trazabilidad; la construcción de una estación depuradora que permitirá reutilizar el agua tratada para riego y nuevas zonas verdes; y la renovación de la red eléctrica, junto a la implantación de plantas fotovoltaicas para avanzar hacia un modelo de consumo energético casi nulo.

Iglesias aseguró que con esta inversión el Recinto Ferial seguirá siendo un referente nacional para el sector agroganadero, “un espacio innovador, seguro y sostenible, preparado para los desafíos del futuro”.