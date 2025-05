La Diputación de Valladolid presenta el libro Ojos de Aceituna, de Raúl González Sandonís

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por el autor del libro, Raúl González Sandonís, y por Sonia Alonso, alcaldesa de Siete Iglesias de Trabancos, localidad de residencia del autor, han presentado hoy el libro Ojos de Aceituna. Una mirada amable al Alzheimer del abuelo.

Se trata de la cuarta publicación de Raúl González, un joven escritor ejemplo de superación ya que sufrió parálisis cerebral poco después de su nacimiento, lo que no le ha impedido graduarse en Educación Primaria con mención en Educación especial por la Universidad de Valladolid y, en la actualidad, cursa Grado en lengua y Literaturas españolas en la UNED que compagina con su trabajo en la página web de la marca Saborea Valladolid.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, además de destacar el espíritu de superación de Raúl, que ha sido capaz de “convertir sus vivencias y su sensibilidad en una herramienta para crear historias que nos emocionan y nos hacen reflexionar. ‘Ojos de Aceituna. Una mirada amable al Alzhéimer del abuelo’ es su cuarto libro, lo que demuestra su madurez literaria y su compromiso con la escritura”.

Por su parte, Raúl González, ha resultado que la obra “está fuertemente inspirada en una persona muy cercana a mi que lamentablemente ya no está con nosotros, que tuvo esa enfermedad, y me hizo pensar que no había casi cuentos para explicar esta enfermedad a los niños. Y es una enfermedad que vamos a convivir con ella durante muchos años, porque es lo que tiene que la sociedad sea cada vez más envejecida”. Con ilustraciones de Juan Jesús Bonilla Ruiz, el libro ha sido editado por la editorial infantil Babidi-Bú