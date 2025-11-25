La Guardia Civil forma a policías locales en protección del medio y patrimonio natural

Agentes de la Guardia Civil de Castilla y León se implican en la formación de agentes de las Policías Locales de la comunidad en materia de protección del medio y el patrimonio natural.

Así ha sido durante la jornada formativa desarrollada esta mañana en el PRAE, con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aprovechaba para reivindicar la importancia de estas actividades formativas para las Policías Locales de Castilla y León, ya que aunsus competencias afectan no solo al entorno urbano sino al total de su superficie natural dentro de sus límites.

"Lo que queremos es transmitir la importante labor que realiza la Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), a nuestros policías locales en materia de gestión de las posibles infracciones que se produzcan en el medio y el patrimonio natural de nuestra Comunidad”, decía el consejero, en declaraciones recogidas por Ical, mientras insistía en que el obetivo pasa también porqque los agentes locales aumenten su especialización en esta materia en asuntos tan importantes como el maltrato animal, los vertidos a los ríos, las actividades económicas que puedan afectar y contaminar el medio natural, los pozos construidos de manera irregular o la caza y la pesca, tan importantes en Castilla y León.

En estas jornadas ha participado un centenar de agentes de las Policías Locales de Castilla y León, procedentes de 26 localidades, y en la que intervinieron una treintena de agentes de la Guardia Civil.

Debido al éxito y la gran acogida a esta actividad, la Junta prepara una nueva jornada, con la colaboración de la Guardia Civil, para formar a todos aquellos policías locales que se quedaron fuera de esta primera edición que querían participar.

"El medio natural y el patrimonio natural es una de las señas de identidad de Castilla y León, junto con el patrimonio histórico y cultural", apuntaba Suárez-Quiñones, para quien toda vigilancia y toda actuación para su preservación "es poca”.

Así, Suárez-Quiñones confiaba en que esta colaboración entre Guardia Civil y Policías Locales “hará que se mejore" la gestión, el uso del patrimonio natural y la conservación de uno de los elementos patrimoniales más relevantes de la región.