Miriam Andrés defiende facilitar la movilidad laboral de los palentinos para fijar población

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés prosigue con su cruzada ante el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León para mejorar la movilidad de los palentinos así como su calidad de vida y que puedan trabajar en Madrid mientras siguen viviendo en su ciudad.

La regidora ha anunciado hoy que va a enviar dos cartas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Junta de Castilla y León para solicitar tres medidas urgentes en materia ferroviaria: la declaración permanente de la Obligación de Servicio Público (OSP) en la línea Madrid-Palencia, el mantenimiento de los abonos gratuitos y recurrentes de Renfe y la implantación de un servicio Avant madrugador desde Palencia con salida en torno a las 6.30 horas.

La dirigente del PSOE tomaba esta decisión tras reunirse en el despacho de Alcaldía con representantes de las asociaciones de Usuarios del AVE de Castilla y León y de Palencia, en la que le constataron los "excelentes" datos de ocupación registrados desde la entrada en funcionamiento de la OSP Madrid-Palencia.

Los asistentes coincidieron en que los abonos gratuitos y recurrentes constituyen una política estratégica esencial para asentar población en Castilla y León, donde el coste de vida es notablemente inferior al de la Comunidad de Madrid, y facilitan que miles de castellanos y leoneses mantengan su empleo en la capital sin tener que abandonar su lugar de residencia.

El tercer punto abordado fue la necesidad de contar con un tren temprano que permita a los trabajadores palentinos llegar a Madrid a primera hora de la mañana sin depender del trasbordo en Valladolid. La propuesta concreta pasa por modificar el actual diagrama de los servicios Avant para que alguno de los trenes que actualmente pernoctan o finalizan recorrido en Valladolid inicie su marcha en Palencia a las 6.30 horas aproximadamente.