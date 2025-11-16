Un domingo pasado por agua en todos estos lugares de Castilla y León, según la Aemet

Tras un par de jornadas donde el temporal Claudia ha hecho de las suyas, especialmente en las zonas más al sur de las provincias de Salamanca y de Ávila, hoy parece que toca jornada de reflexión, aunque no por eso no faltarán precipitaciones a lo largo de todo el día por tierras de Castilla y León.

Según la predicción de la Aemet, para este domingo, 16 de noviembre, se esperan "cielos nubosos, con precipitaciones que serán más probables en zonas de montaña, y más dispersas en el resto".

También habrá viento del suroeste, flojo o moderado con algunas rachas fuertes en montaña. Y en cuanto a las temperaturas se esperan mínimas en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso.

Aunque hoy no se esperan fuertes rachas de viento, sí que habrá precipitaciones a lo largo de todo el día, afectando a todas las provincias de Castilla y León, aunque con especial incidencia en el norte de la comunidad, y en la zona de la meseta castellana, sobre todo en Valladolid.

Respecto a las temperaturas mínimas y máximas en las capitales castellano y leonesas serán las siguientes: