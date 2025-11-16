El tiempo
Un domingo pasado por agua en todos estos lugares de Castilla y León, según la Aemet
La temperaturas continuarán descendiendo en las próximas horas
Tras un par de jornadas donde el temporal Claudia ha hecho de las suyas, especialmente en las zonas más al sur de las provincias de Salamanca y de Ávila, hoy parece que toca jornada de reflexión, aunque no por eso no faltarán precipitaciones a lo largo de todo el día por tierras de Castilla y León.
Según la predicción de la Aemet, para este domingo, 16 de noviembre, se esperan "cielos nubosos, con precipitaciones que serán más probables en zonas de montaña, y más dispersas en el resto".
También habrá viento del suroeste, flojo o moderado con algunas rachas fuertes en montaña. Y en cuanto a las temperaturas se esperan mínimas en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso.
Aunque hoy no se esperan fuertes rachas de viento, sí que habrá precipitaciones a lo largo de todo el día, afectando a todas las provincias de Castilla y León, aunque con especial incidencia en el norte de la comunidad, y en la zona de la meseta castellana, sobre todo en Valladolid.
Respecto a las temperaturas mínimas y máximas en las capitales castellano y leonesas serán las siguientes:
- Ávila:5/13
- Burgos:7/13
- León:4/11
- Palencia:6/14
- Salamanca:8/14
- Segovia:6/14
- Soria:5/12
- Valladolid:8/15
- Zamora:9/14
✕
Accede a tu cuenta para comentar