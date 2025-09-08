El ensanche y mejora en la SG-V-3222 entre Santa María la Real de Nieva y Balisa obligan a la Diputación a cortar el tráfico del 9 al de septiembre

La Diputación de Segovia va a proceder a realizar obras de ensanche y mejora del trazado de la carretera SG-V-3222, que une Santa María la Real de Nieva y el Caserío de San Miguel por Villoslada. En concreto, en el tramo comprendido entre los primeros 6’030 kilómetros de esa vía, es decir, entre Santa María la Real de Nieva y Balisa.

Para la ejecución de estos trabajos va a ser necesario contar al tráfico ese segmento, desde el próximo martes, 9 de septiembre, hasta el viernes, 12 de septiembre, ambos inclusive y en horario ininterrumpido. Por tanto, sin dejar pasar vehículo rodado de tipo alguno en esos días mencionados. Las obras se van a realizar con presupuesto de mantenimiento de carreteras.

En el periodo en el que duren las actuaciones, el tráfico se desviará para acceder a ambas localidades por la carretera autonómica CL-605 - entre Santa María la Real de Nieva y Balisa- mientras que se podrá discurrir por la propia SG-V-3222 y entre el Caserío de San Miguel y Villoslada. El corte y los desvíos estarán señalizados debidamente, con carteles en la carretera.