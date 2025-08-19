Esta es la casa más cara a la venta en Castilla y León

Cada vez son más las personas que buscan casas de lujo en España, no para comprarlas, sino por el simple hecho de cotillear y de soñar con ser el propietario de esas espectaculares viviendas que esconden piscinas, jardines o unas habitaciones amplias. Desde Idealista se ha recopilado una lista de las diez viviendas más caras que hay actualmente a la veta en el mercado y dos son las zonas donde los precios están más disparados: la Costa del Sol y las Baleares, alcanzando precios de hasta 50 millones.

Más Noticias Vivienda Esta es la provincia donde más ha subido el precio del alquiler en el último año

También han realizado una lista de cuál es la casa más cara de cada comunidad autónoma. Y en esta lista se encuentra Castilla y León, evidentemente. Concretamente con una casa o chalet independiente de 696 metros cuadrados al precio de 2,950 millones de euros, Su ubicación, en Cebreros (Ávila).

Según el portal Idealista se trata de una vivienda de lujo en la majestuosa urbanización Calas del Guisado, con vistas panorámicas al sereno Pantano de San Juan. Una obra maestra del renombrado arquitecto lgnacio Vicens, "que cautiva con su diseño impecable y acabados de la más alta calidad".

Casa más cara en Castilla y León se encuentra en Cebreros Idealista

"Con una impresionante superficie de 696 m2, este enclave de lujo se asienta majestuosamente en una parcela de 2.350 m2, ofreciendo un estilo de vida único en su clase. Sus 5 amplios dormitorios y 6 baños lo convierten en un hogar ideal para las familias más exigentes. En la planta baja, se despliega un generoso salón, dos dormitorios suite con salón privado, tres dormitorios normales con terraza y una cocina independiente con acceso desde múltiples puntos. Además, el sótano alberga un amplio cuarto de caldera, una cocina para el servicio de la piscina y un cuarto destinado al mantenimiento de la

misma"

En el exterior, se extiende una magnífica piscina, invitando a sumergirse en un oasis de placer y relajación. Pero lo más destacado es su ubicación privilegiada en la codiciada urbanización Calas del Guisado, con vistas impresionantes al tranquilo Pantano de San Juan. Además, se incluye un amarre en el pantano, ideal para aquellos que disfrutan de los deportes acuáticos y la vida al aire libre.

La construcción cuenta con dos plantas, con 696 metros cuadrados, con dos plantas. Cuenta con cinco habitaciones y seis baños, con plaza de garaje incluida, una parcela de 2.350 metros cuadrados así como una piscina. Una vivienda de auténtico lujo con la que soñar.