Este es el punto de España en el que ha hecho más frío este 3 de septiembre

A pesar de seguir en verano, aunque no lo parezca, estos días se están registrando temperaturas más típicas de otra época del año. Y es que no es ni medio normal el frío que está haciendo en algunos puntos del país. Es el caso de la zona en la que ha hecho más frío de toda España este miércoles 3 de septiembre, concretamente 3,2 grados centígrados. Este punto no es otro que el abulense Puerto del Pico, que registró la temperatura más baja del país con 3,2 grados, por delante de la localidad turolense de Bello, donde los termómetros bajaron hasta los 4,4 grados y de Molina de Aragón (Guadalajara), que marcó 4,7 grados.

Entre las diez temperaturas más bajas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también figura otros municipios de Castilla y León, como son Cuéllar (Segovia), con 4,8 grados y Ucero (Soria), donde se marcaron 5,4 grados.

Por su parte, según las previsiones de la Aemet, las temperaturas máximas continuarán subiendo y en las capitales de provincia se moverán entre los 29 grados de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid y los 25 de León. En Burgos, Palencia y Salamanca se quedarán en 28 grados, uno más que en Zamora.

Además, la predicción para este miércoles 3 de septiembre destaca que en el cuadrante noroccidental, poco nuboso a intervalos nubosos, con algunas nubes de evolución también, y algún chubasco disperso por la tarde.

En el resto, poco nuboso con algunas nubes altas por la tarde. No se descartan bancos de niebla matinales en el norte y oeste. Viento del oeste y suroeste, flojo a moderado.