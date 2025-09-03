Esta es la comarca de Castilla y León donde se esperan lluvias abundantes, según la Aemet

Con la llegada del mes de septiembre ya se nota el fresco, sobre todo a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Parece que el calor se va diluyendo poco a poco y ya nos acercamos poco a poco a temperaturas más cercanas al inicio del otoño.

La predicción para este miércoles destaca que en el cuadrante noroccidental, poco nuboso a intervalos nubosos, con algunas nubes de evolución también, y algún chubasco disperso por la tarde.

En el resto, poco nuboso con algunas nubes altas por la tarde. No se descartan bancos de niebla matinales en el norte y oeste. Viento del oeste y suroeste, flojo a moderado.

Y llegan las lluvias, y lo harán a una comarca que ha sido castigada por los incendios durante el pasado mes de agosto, el Bierzo. Con probabilidad de lluvias por la tarde de hasta un 80 por ciento en Ponferrada, Bembibre, Villablino, Fabero, Cacabelos o Vega de Valcarce, y en los pueblos de alrededor.

Las temperaturas mínimas en ligero ascenso, localmente moderado, y máximas en moderado ascenso, que puede ser notable en el sureste.

Las mínimas y máximas por capitales de provincia serán las siguientes: