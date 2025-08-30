El PP exige que todos los municipios salmantinos afectados por incendios sean declarados zona catastrófica

El Partido Popular (PP) de Salamanca reclamó la inclusión de todos los municipios de la provincia afectados por los grandes incendios de este verano en la declaración de zonas catastróficas, tras considerar que la exclusión de algunos de ellos carece de justificación.

Los populares subrayaron que los socialistas salmantinos “han vuelto a elegir los intereses de su partido y de su líder por encima de los intereses legítimos de los damnificados” y les reprocharon que su prioridad sea “excusar a un presidente ausente que está sesteando en un hotelazo de Andorra”.

En este sentido, el PP aseguró que la responsabilidad de la exclusión recae en el Gobierno de España, al que acusan de aplicar criterios “insolidarios y partidistas” en el decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros.

La formación mostró su satisfacción por la inclusión de unas 40 hectáreas calcinadas en La Alberca en la declaración de zonas catastróficas, pero denunció la exclusión de las 10.500 hectáreas arrasadas en el incendio de Cipérez, que también afectó a Espadaña, Tremedal, Puertas, Villar de Peralonso, Peralejos de Arriba y Villaseco de los Reyes.

“Ahora es momento de tener altura de miras y de unirse al clamor de Salamanca, en vez de andar en señalamientos de las administraciones que sí han hecho los deberes, por tapar la insolidaridad y el sectarismo del Gobierno central”, concluyeron los populares.