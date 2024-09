Orgullo y fervor en Salamanca en el día grande de sus fiestas

Salamanca celebra este domingo su Día Grande de las fiestas patronales dedicadas a la Virgen de Santa María de la Vega que comenzaron este sábado.

Y es que hoy se ha celebrado la tradicional y solemne Misa en honor de la patrona de esta ciudad Patrimonio de la Humanida presidida en la catedral por el obispo, José Luis Retana.

Una eucaristía a la que acudieron autoridades entre las que se encontraba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y miembros de la Corporación municipal, presidida por Carlos García Carbayo, o el presidente del CES, Enrique Cabero.

Carbayo destacaba durante su intervención el "amor incondicional por la ciudad” que une a los salmantinos, así como la historia y el talento ligados a la provincia además de la “preparación, ingenio y perseverancia” de los charros, de quienes ensalzaba su triunfo en campos como la investigación, las nuevas tecnologías, la moda o los deportes, entre otros campos.

Entre esos nombres ensalzó el de la capitana del Perfumerías Avenidas, Silvia Domínguez, encargada de ofrecer el pregón este mediodía en la Plaza Mayor desde el balcón del Ayuntamiento.

Su discurso daba el comienzo oficial de las Ferias y Fiestas de Salamanca, que arrancaron ayer con la tradicional ofrenda floral a la Virgen y el traslado de la imagen desde la Iglesia Nueva del Arrabal hasta el atrio de la Catedral.

En su intervención, la baloncestista, natural de Montgat, un pequeño pueblo de la costa de Barcelona, trasladaba su orgullo por ser charra “en gran parte de corazón", y se consideraba una mujer con "suerte" por haber encontrado en Salamanca su sitio y haberlo convertido también en su hogar, pese a estar a cientos de kilómetros de su localidad natal.

Junto a su familia, Domínguez decía estar orgullosa también por “haber formado parte de la historia del club de baloncesto femenino más laureado a nivel nacional y de haber formado parte de su historia de manera significativa representando a esta ciudad.

"Salamanca me ha hecho madurar, me ha ayudado aprender, me ha formado deportiva y personalmente y ha contribuido a que haya podido vivir experiencias únicas creando unos lazos con esta tierra que ya formaran parte de mí para siempre”, apuntaba, al tiempo que llamaba a los salmantinos a estar también orgullosos de la ciudad que tienen, de su riqueza cultural, de su patrimonio y de su gente "porque todo ello es un tesoro”, concluía.