Mañueco rechaza ceder la gestión y la Junta reserva 100 millones para medidas urgentes por los incendios

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha negado este lunes que esté sobre la mesa del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la opción de elevar la situación de emergencia a nivel 3, que supondría ceder la gestión al Gobierno central, porque "es muy evidente" que "no se pondrían a disposición más medios" de extinción y "lo que cambiaría es que reportarían al ministro Marlaska".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento de los incendios, Carriedo ha asegurado que los equipos de extinción "serían los mismos" y ha afirmado que existe un "consenso generalizado" en que un cambio de nivel de emergencia no genera más medios, por lo que lo ha descartado, al entender que son los responsables de la Junta los que tienen un mayor conocimiento cercano del terreno.

Por otra parte, Carlos Fernández Carriedo, ha adelantado este lunes que su departamento reservará inicialmente 100 millones de euros para dotar de presupuesto el plan de actuaciones urgentes para paliar los daños causados por las llamas estos días y que presentará el Gobierno autonómico el miércoles.

Estas medidas estarán dirigidas a apoyar directamente a las personas y abarcarán distintos ámbitos: ayudas por daños en viviendas y enseres; compensaciones a empresas; cobertura de los costes derivados de desalojos de personas y apoyo a los gastos asumidos por los ayuntamientos, incluso en aquellos casos en los que han tenido que acoger a personas desplazadas, entre otras. Asimismo, se incluirán inversiones en la recuperación de bienes públicos y privados dañados, la reforestación de las zonas afectadas y un programa específico para Las Médulas.

Por otro lado, el Gobierno autonómico ya ha puesto en marcha las primeras actuaciones urgentes, entre ellas las labores de desescombro en viviendas y edificios afectados; la garantía del abastecimiento de agua y la financiación de la alimentación del ganado, especialmente en las zonas donde los pastos han sido destruidos. Estas medidas se están desarrollando en colaboración con las diputaciones provinciales.

De esta manera, junto con la atención inmediata al riesgo de la población y la extinción de los incendios, la prioridad del Gobierno autonómico es trabajar en paralelo en la fase de recuperación, imprescindible para atender las necesidades de las personas y de los municipios afectados.

La Junta de Castilla y León ha manifestado su pésame por la persona que ha fallecido este fin de semana y ha transmitido sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Esta víctima se suma a las dos registradas en los días precedentes, lo que eleva a tres el número de fallecidos en la Comunidad como consecuencia de esta situación de emergencia. Asimismo, ha desea una pronta recuperación de los heridos.

La vida y la seguridad de las personas constituyen la principal prioridad de la Junta, junto con la protección de los bienes y localidades en mayor situación de riesgo. Se han vivido y se siguen viviendo momentos de máxima preocupación y aún se esperan horas y días de gran dificultad. El operativo continuará trabajando con el máximo esfuerzo, profesionalidad y compromiso, al tiempo que el Ejecutivo autonómico apela a la colaboración de todos los ciudadanos para que sigan cumpliendo las indicaciones de los servicios de extinción, técnicos y fuerzas de seguridad, fundamentales para garantizar la protección de la población.

La reunión ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y de los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, así como otros altos cargos del Gobierno autonómico.