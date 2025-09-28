La formación artística se afianza en Castilla y León

Castilla y León reafirma su apuesta por la formación artística y vuelve a abrir por octavo año el periodo de inscripciones hasta el 6 de noviembre del Máster Oficial en Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea, impartido por la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Esadcyl), único título oficial de posgrado que imparte una escuela de arte dramático en España.

Un programa de posgrado con una gran acogida, que cuenta con una oferta de quince plazas y carácter presencial, que se desarrollará entre enero y noviembre del próximo año en las instalaciones del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Este Máster oficial tiene como objetivo fundamental formar a futuros artistas en el desarrollo de metodologías y formas personales de concebir la escena.

Además, ha consolidado un equipo docente heterogéneo que reúne a profesionales de acreditada proyección como las coreógrafas Luz Arcas, María Cabeza de Vaca y Paz Rojo; el dramaturgo y teórico de la danza Roberto Fratini; la poeta Ángela Segovia; el autor teatral italiano Davide Carnevali; el poeta, hebraísta y traductor Manuel Forcano; el escritor, ensayista y filósofo Santiago Alba Rico; el filósofo José Manuel Chillón; el crítico de arte Fernando Castro Flórez; la artista mexicana Shaday Larios; el compositor musical Fran Cabeza de Vaca; y los creadores Tanya Beyeler y Pablo Gisbert, fundadores del proyecto escénico El Conde de Torrefiel.

Completan la nómina de docentes el dramaturgo Javier Hernando, componente de Los Bárbaros; el músico Nilo Gallego; el creador sonoro Óscar Bueno; la antropóloga, ingeniera y especialista en ecología y economía social Yayo Herrero; la directora de escena Lucía Carballal; la artista, docente e investigadora en Bellas Artes Carla Boserman; el arquitecto y escultor Alberto Odériz; el artista Rafael Sánchez-Mateos; y la escenógrafa Elisabet Castells.

Seminarios y masterclass

El programa se estructura en seminarios y sesiones magistrales, ofrece un completo módulo de prácticas externas y brinda al alumnado la oportunidad de participar en una residencia artística. Esta experiencia, concebida en formato de laboratorio, se celebra cada curso en un municipio del medio rural de Castilla y León.

Como prólogo, las instalaciones de la Esadcyl acogerán los días 28 y 29 de octubre el seminario «Dramaturgias del color», a cargo de la escenógrafa Marta Pazos, que compartirá con los asistentes su metodología.